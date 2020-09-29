Covid-19 İle Başlayan Sivilce Pandemisi!

Tüm dünya büyük bir değişim ve dönüşüm içinde!

Bu önemli sağlık sorunu çok insanın da yaşamını yitirmesine neden oldu ve olmaya da devam ediyor. Bu sebepten dolayı korunma tedbirleri çok önemlidir.

Hem pandemi sürecinin kendisi ve yarattığı stres hem de alınan önlemler, bazı deri hastalıklarının artışına veya tetiklenmesine de neden oldu.



Bunların başında sivilcelerde görülen ciddi artış oldukça dikkat çekici.

Sivilce (akne) yağ bezlerinin hastalığıdır. Cildin yağ sentezinin fazla olması yani artışı ile oluşur. Sivilceyi asıl oluşturan esas zemin bu yağ sentezinin fazla olması nedeniyle gelişen siyah ve beyaz yağ butonları yani komedonlardır. Bunların üzerine bakterilerin eklenmesiyle sivilce oluşur.

Cildimizdeki yağ sentezinin artışı sivilcenin en önemli sebebidir. Stres yağ sentezini artıran en önemli tetikleyicidir. Pandemi döneminde sivilcelerin artışındaki belki de en önemli sebep bu süreçte yaşadığımız strestir.



Bunun dışında maske kullanımının da sivilce, siyah ve beyaz noktaların (komedonlar) gelişimini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Maske altında kalan bölgelerde yoğun iltihaplı sivilceler geliştiğini gözlemledik.

Ayrıca pandemi süresince karantina döneminde insanların evde kalıp cilt temizliklerini ihmal etmiş olmaları bir diğer sebep olarak görülebilir. Bunun yanı sıra bir çok insan da evde kaldığı sürece cildine uygun olmayan bakımlar, maskeler, yağlar deneyerek de sivilce oluşumunu tetiklemiş olabilir .

PEKİ SİVİLCELERİNİZ OLUŞTUYSA NELER YAPMAMANIZ GEREKİR?



Sivilce yüzde hoş olmayan bir görüntü yarattığı için sivilceli kişiler çoğunlukla bu durumu fondöten ve pudra ile kapatmak isterler. Bu ise durumu daha zorlaştırır; yüzün daha fazla yağlanmasına yol açarak sivilceleri artırır. Fondöten asla kullanmamanız gerekir.



İkinci en sık yapılan yanlış ise sivilcelerin sıkılmasıdır. Eğer sivilcelerinizi sıkarsanız yoklarsanız, dokunursanız daha büyük ve kötü bir akne geri gelecektir. Ayrıca sıkılan akneden, sivilcelerden iz kalma riski de çok yüksektir.

SİVİLCE HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER



--Yağlı yemek, kuruyemiş, çikolata yemek sivilceyi artırır. Yiyeceklerle sivilce arasında bilimsel olarak gösterilmiş bir veri yoktur. Elbette fast food yemek sağlıksız beslenmek sivilceleri olumsuz etkileyecektir. Ancak sivilcenin nedeni olarak beslenmeyi gösteremeyiz. Ancak sağlıklı beslenmek tüm sağlığımız için olduğu gibi cilt sağlığımız için de faydalıdır.



--Güneş sivilceye iyi gelir. Biraz güneş tüm sağlığımız için iyidir. Ancak yanacak kadar güneşlenmek ve sivilcelerin güneşle geçeceğine inanmak yanlıştır. Aksine lekelerin ve sivilcelerin daha kötü olmasına neden olabilir.



--Sivilce temiz olmamaktan oluşur. Sivilce yağ bezi hastalığıdır. Aşırı yağ sentezlenmesi ile oluşur. Elbette iyi temizlenemeyen iyi yıkanamayan bir ciltte sivilceler kötüye gider. Ancak sivilceli hastalara baktığımızda çoğunlukla sivilcesiz insanlara oranlara sivilceleri geçsin diye yüzlerini daha fazla yıkadıklarını görmekteyiz.



--Tonik sivilceye iyi gelir. Aksine tonik cilt üzerindeki yağı tamamen alacağı için rebaund daha fazla yağ sentezlenmesine yol açabilir. Doktorun önerisi olmadan tonik kullanmamak çok daha iyi olacaktır.



--Keselenmek sivilceye iyi gelir. Sivilce tedavisi komedonların tedavisiyle başlar. Yani dış yüzeyi keselemekle sivilce düzelmez. Aksine ciltte tahriş ve negatif basınçla sivilcelerin artışına neden olabilir.

SİVİLCENİN YİYECEKLERLE İLGİSİ VAR MIDIR?



Sivilcenin yiyeceklerle bir ilişkisi olduğu bilimsel olarak gösterilmemiştir. Ama sağlıksız beslenmek, işlenmiş gıdalar, paket ürünler, fast food tüketmek tüm sağlığımıza kötü etkilediği gibi sivilcelerimizi de kötü etkiler. Sağlıklı beslenirsek sivilcelerimizde de iyiye gidiş olur. Ama sadece yiyecekler sivilcenin sebebi değildir.

SİVİLCE KARACİĞERDEN Mİ GELİR?



Sivilcenin iç hastalıklarla ve karaciğerle hiçbir ilgisi yoktur. Sadece PCO ve böbrek üstü bezi kalınlaşmasıyla giden bu iki durumda sendromun bir bulgusu olarak sivilce görülebilir. Sadece bu iki durumdan eğer doktor şüphelenirse laboratuvar tetkiki ister. Bunun dışında sivilce sebebi ile başvuran hastadan tetkik istemiyoruz. Sivilce sadece cildin yağlı olması ile ilgili bir durumdur. Yani yağlı cilt sebebiyle oluşur.

SİVİLCE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tedaviye sivilceye neden olan komedonların yani yağ butonlarının (siyah beyaz noktalar) temizlenmesiyle başlıyoruz. Yani tedavinin başlangıcında aknenin sebebini ortadan kaldırıyoruz. Yapılan bu medikal cilt temizliğinin bakımının ardından hasta için uygun olan tamamen doğal meyve asitlerinden oluşan peeling işlemi uygulanır. Ardından Fraksiyonel lazer ve Altın iğne Radyofrekans lazer tedavileri uygulanır. Böylece hem sivilceler hem de sivilcenin yarattığı, kırmızı yüz, kılcal damarlar, sivilce lekeleri ve sivilce izleri de aynı seansta tedavi edilmiş olur.



Bu şekilde oluşan sivilcelerinizi oldukça etkili bir şekilde tedavi edebiliriz.

PEKİ PANDEMİ SÜRESİNCE SİVİLCE OLUŞMAMASI İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?



Öncelikle kendimize yaptığımız bakımımız çok önemlidir. Özellikle evde, karantina dönemlerinde sabah kalkıp işe gitmediğimiz için yüz yıkama ve duş alma gibi rutinde işe giderken yaptığımız bakımlarımızı ihmal etmiş olabiliriz.



Sivilce oluşmaması için yapmamamız gereken en önemli konu yüzümüzü 2 kere yıkamak ve her gün düzenli duş almak. Yani tedavi yüzümüzü ve bedenimizi temiz tutmakla başlıyor. Ardından gerçekten başa çıkamadığımız bir sivilce probleminiz varsa ve cildinizde yoğun siyah beyaz yağ butonları komedonlar varsa en doğrusu bir cilt doktoruna başvurmaktır.

SİVİLCE YAN ETKİLERİ AĞIR İLAÇLAR KULLANMADAN TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?



Evet hiç ilaç kullanmadan da sivilcelerinizden kurtulabilirsiniz. Tedaviye sivilceye neden olan komedonların yani yağ butonlarının (siyah beyaz noktalar) temizlenmesiyle başlıyoruz. Yani tedavinin başlangıcında aknenin sebebini ortadan kaldırıyoruz. Yapılan bu medikal cilt temizliğinin bakımından sonra; tamamen doğal meyve asitlerinden oluşan peeling işlemi uygulanır. Ardından Fraksiyonel lazer ve Altıniğne Radyofrekans lazer tedavileri uygulanır. Böylece hem sivilceler hemde sivilcenin yarattığı , kırmızı yüz, kılcal damarlar,sivilce lekeleri ve sivilce izleri de aynı seansta tedavi edilmiş olur.

Tüm cildiniz tertemiz olur. Renk eşitsizlikleri düzelir, gözenekler sıkılaşır. Bu iki lazer işlem cilt altını uyararak kolajen sentezlenmesini de uyararak yepyeni, diri ve çok daha dinamik ve genç bir cilde kavuşmamızı sağlar.

BESLENME, SPOR VE UYKU ÇOK ÖNEMLİDİR!



Yaşam tarzımız her şeyden önemlidir. Daha iyi ve sağlıklı bir cilt ve yaşam istiyorsak hayatımıza bir miktar spor koymalıyız. Bol su içip daha çok sebze ile beslenmek ve en az 8 saat uyku, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu pandemi döneminde sizi çok daha güçlü ve sağlıklı kılar. Aynı zamanda çok daha genç ve dinamik kalmanızı sağlar.

Kendinize olan güveniniz, cildinizi nasıl gördüğünüz ya da nasıl hissettiğiniz ve nasıl yaşadığınız ile yakından ilişkilidir. Kendi iyiliğiniz için sağlıklı bir yaşam biçimini seçmek hem bağışıklık sisteminiz hem de güzel ve genç kalmak için en doğru karardır.

Hepinize güzellik ve iyilikler diliyorum…

Dermatoloji Uzmanı

Dr.Ayfer Aydın