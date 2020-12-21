Çatlak Nedir? Çatlak Neden Oluşur?

Çatlak bir hastalık değildir. Kozmetik bir sorundur.

Özellikle bazı kadınlar çatlaklarından görsel olarak çok rahatsız olabilmektedirler. En çok hastalar yaz mevsiminde bikini giyinirken başkaları tarafından bu çatlakların görülmesinden rahatsız olduklarını ifade ederler.

Yine etek giyerken ya da kısa kollu bluzlardan çatlakların görünmesi rahatsız edici olabilir. Özellikle gebelik sonrası göbek bölgesindeki çatlaklar hem yaz mevsiminde hem de özel yaşama etki ederek insanların özgüvenlerini etkiler ve sonucunda cinsel yaşamına bile etki edebilir.

Peki çatlağı nasıl tedavi edebiliriz?

Aslında çatlağı %100 kesin çözen bir yöntem yoktur. Çatlak bölgesi yapılan tedavilerle daha kabul edilebilir bir hale getirilebilir. Hastayı çok rahatsız eden görüntüden çıkarıp daha sıkı ve düzgün bir deri elde edilebilir. Yapılan tedaviler ile çatlağın ilerlemesi durdurulur. Gelişmiş olan mor, kırmızı, geniş çatlak alanı düzeltilebilir.

ÇATLAK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

FRAKSİYONEL LAZER İLE ÇATLAK TEDAVİSİ

Fraksiyonel lazer çatlak bölgesinde üstteki deriyi soyarak ve orta dermisten yoğun kolajen sentezini çok güçlü bir şekilde uyararak yeniden yapılanma ve tamir mekanizmasını uyararak etkili bir çatlak tedavasi sağlar.

ALTINİĞNE RADYOFREAKANS LAZER

Altıniğne lazer yönteminde yine deri altındaki fibroblastlar uyarılarak kolajen sentezi uyarılarak çatlak tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar almaktayız. Genellikle çatlak tedavisinde; altıniğne lazer ve fraksiyonel lazer sistemlerini birlikte kullanarak çok daha başarılı sonuçlar almak mümkündür.

KİMYASAL PEELİNG YÖNTEMİ

Yoğun kimyasal peeling tedavileri çatlak bölgesine uygulandığında dokuların sıkılaşmasını sağlar ve yine orta dermiste kolajen sentezini artırarak oldukça etkili bir çatlak tedavisi yapar. Kimyasal peeling yapılan alan peeling etkisiyle soyulur ve alttan oldukça sağlam ve yepyeni genç ve diri bir deri oluşur.Lazerlerin üzerine uygulandığında işlem çok daha etkili hale gelmiş olur.

PRP İLE ÇATLAK TEDAVİSİ

Çatlak tedavisinde lazer uygulamalarından sonra PRP uygulaması ile yoğun bir doku yenilenmesi, yeniden yapılanma, derinin tamir mekanizmaları harekete geçirilerek en etkili şekilde çatlak tedavisi yapmaya çalışıyoruz.

MEZOTERAPİ İLE ÇATLAK TEDAVİSİ

Yine çoğunlukla lazer tedavileri ile kombine olarak ya da tek başına mezoterapi ile orta deriye kolajen sentezini artıran; içerisinde yoğun hyaluronik asit, aminoasitler, peptidler,vitaminler bulunan karışımı enjekte ediyoruz. Bu sayede en etkili şekilde mezoterapilerle de çatlak tedevisi yapıyoruz. Tüm bu yöntemlerde çatlak düzelip tedavi olurken aynı zamanda uygulama yapılan çatlak bölgesindeki deride gençleşme ve dirileşme de belirgin bir şekilde görülür.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Kök hücre tedavisi de tek başına ya da fraksiyonel lazer ve altıniğne radyofrekans lazer uygulamaları ile kombine edilerek uygulanabilir. Vücudun sağlam bir yerinden alınan doku örnekleri özel bir sistemden geçirilerek santrifüj edilir. Santrifüj edildikten sonra elde edilen kök hücreler çatlak olan bölgelere enjekte edilir. Bu işlem ile lazer kombinasyonları ile çok başarılı sonuçlar almaktayız.

Özellikle bacak içleri ve karındaki bilhassa kilo verip alma, doğum sonrası çatlak ile birlikte oluşan gevşeme ve sarkma da bu yöntemlerin kombinasyonları ile oldukça güzel ve etkili sonuçlar almaktayız.

ÇATLAK KREMİ GERÇEKTEN İŞE YARARMI ?

Bana en sık sorulan sorulardan biri en iyi çatlak kremi nedir? Gerçekte çatlak kremleri çatlak tedavisinde çok etkili değillerdir. İşlemlere destek olarak çatlak kremleri önerilebilirler. Ancak çatlak oluşmasının önlemede özellikle gebelik döneminde çatlak kremi kullanmak oldukça faydalıdır. Özellikle gebelikte çatlak oluşma riski olan yerlere çatlak önleyici krem kullanmak gerçekten çatlak oluşmasını büyük ölçüde önleyecektir.

Hepinize mutlu ve sağlıklı güzel bir hafta diliyorum.

Sevgiler

Uzman Dermatolog

Dr.Ayfer Aydın