Hyundai Tucson N Line Sportif Ruhlu SUV

“Daha sportif SUV”

Yeni Tucson N Line dinamik tasarımı ve sportif sürüş özellikleriyle SUV’de sportiflik arayanlar için ideal bir seçenek. Geniş bagaj hacmi ve konforuyla ailenizle rahatça seyahat edebileceğiniz sportif süspansiyonları sayesinde keyifle kullanabileceğiniz bir SUV.

“Dış tasarım”

Bal peteği şeklindeki siyah ön ızgarası ve bumerang tasarımlı LED gündüz farları özgüveni yüksek güçlü görünümünü pekiştirmiş. Kırmızı gövde ile siyah detayların uyumu da Tucson N Line’a ayrı bir şıklık katmış. 19’’ siyah alaşım jantlar ve performans lastikleri ise hem görünüş hem de yol tutuşu açısından başarılı. Aracın hemen yanında bulunan “N Line” logosu ise modele ilham olan Hyundai Motorsport’un “N” logosuna hoş bir gönderme yapmış. Dış tasarımın sportifliğini tamamlayan siyah renkteki arka spoiler ise köpek balığı yüzgeci şeklindeki anten ile 3. stop lambasının bir araya getirmiş.

“İç tasarım”

Kırmızı dikişli deri direksiyonu ile N Line direksiyon simidini üzerindeki kumanda düğmeleriyle işlevsel bulsam da tasarım olarak beni çok heyecanlandırmadı. Buna karşılık N logolu özel tasarım, kırmızı dikiş detaylı koltukları ile motorsporları ruhunu hissettirirken elektrik donanımı, bel desteği ve kaliteli süet ve deri malzemesiyle konfordan da ödün vermiyor. Koltukları gerçekten beğendim J Yumuşak ve kaydırmayı önleyen lastikle kaplı metal pedallar ise sürüş hakimiyetini arttırırken sportif görünüme de katkı da bulunmuş.

İç tasarımda diğer bir favorim de N Line vites kolu oldu. N logosu, kırmızı dikişi ve metal detayları ile çok mu çok şık.

513 Litre hacmindeki geniş bagajına ise ailecek yapacağınız uzun seyahatlerde bagajlarınızı rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

Arka koltukta da rahat bir iç hacim sizi bekliyor. Üç kişi rahatlıkla arka koltuğa oturabilir. Ama orta kolçağımı indirip kahvemi yudumlayacağım derseniz iki kişi çok keyifli bir yolculuk yapabilir. Yine arka koltukların da önler gibi ısıtmalı olması konforumuzu arttıran ayrı bir sevdiğim özellik. Tucson’da kışın üşümek yok :)

Tucson N Line’ın panaromik açılabilir tavanı ile yapılan yolculuklar şüphesiz çok daha keyifli… Korona günleri bitse de yeniden düşsek yollara…

“Teknoloji ve Sürüş”

Geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleriyle Hyundai N line’ı park etmek ne kadar pratik olsa da Elite Plus donanımındaki 360 derece görünümünün de olmasını isterdim. Yine güvenlik teknolojisi açısından kör nokta, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip gibi günümüzde kullanmaya alıştığımız ve Elite Plus’ta bulunan özellikler de bu donanımda bulunmuyor.

Sürücü koltuğuna geçtiğinizde aynalar ve yola hakimiyet açısından oldukça iyi bir oturuş pozisyonu sizi bekliyor. N Line’ı diğer Tucson donanımlarından ayıran şüphesiz özel spor süspansiyonları sayesinde sahip olduğu sportif sürüş özelliği. Bu sayede virajlara girerken ve dönüşlerde yola çok daha iyi tutunuyor ve savrulmayı azaltıyor. Sürüş modunu spora aldığınız andan itibaren ses ve performans farkını ise hemen hissediyorsunuz. Kullandığım test aracı 1.6 dizel otomatik, 136 beygir gücünde 320 Nm torka sahip, maksimum 180 km hıza ulaşırken ve 0-100 km hızlanmasını 11,8 saniyede gerçekleşiyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 5,1 Litre / 100km .

Performans derken de beklentiyi çok yüksek tutmamalı netice de dizel otomatik, 136 beygire karşılık çok da hafif olmayan bir SUV’den bahsediyoruz. Ama ekonomik bir SUV kullanırken tasarımı ve sürüş keyfiyle sportifliği hissetmek isteyenler için Tucson N Line’ın güzel bir alternatif olduğunu da eklemeliyim. Tucson N Line hakkında daha detaylı bilgi almak isteyenleri YouTube kanalımdaki test videomuzu da beklerim.

Sevgiler,

Selamlar