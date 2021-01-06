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Haberler>Mahmure>YazarlarAli Menoğlu>Omurga Sağlığını Korumanın Yolları
Mahmure

Omurga Sağlığını Korumanın Yolları

Ali Menoğlu
Ali Menoğlu
Fizyoterapist
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Ali Menoğlu
Ali Menoğlu
alimenoglu@gmail.com
Omurga Sağlığını Korumanın Yolları
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"Teknolojinin ilerlemesi hayatımızı bir taraftan olumlu etkilerken diğer taraftan bizleri hareketsizliğe sevk edip sağlığımız üzerine olumsuz etkiler yapabiliyor. Market alışverişi internet üzerinden, giyim alışverişi internet üzerinden, ulaşım kısa mesafelere bile araç ile derken iyice hareketsiz hale geldik. Bütün bunlara ek olarak elimizden bırakamadığımız cep telefonu ve tabletler postürümüzün (duruş)  bozulmasına,  bel -boyun -sırt ağrılarına sebep oluyor."

Sağlıklı bir insanda omurga ve kaslar çok yüksek kuvvetlere dayanabilecek yapılardır fakat yaşın ilerlemesi ile birlikte egzersiz yapmamak, kötü beslenmek, stres gibi faktörler omurgamızın yıpranmasına sebep olur. Omurga problemi ile fizik tedavi kliniklerine başvuran hastalar incelendiğinde genel olarak masa başı çalışıp egzersiz yapmayan genç bireyler olduğunu görmekteyiz. Bu kişilerin yaralanma öyküsü incelendiğinde ağır kaldırmak ya da ters hareket yapmaktan ziyade ani   başlayan ağrılar, sabahları tutuk uyanmalar hatta hapşırma sonucu ile başlayan yaralanmalar görülmüştür.

Çözüm hareket etmek yani egzersiz yapmak. Bunun için illa bir spor salonuna gitmeniz şart değil. Evde ya da ofiste yapabileceğiniz basit egzersizler ile sağlığınızı korumak mümkün.

Peki ne zaman egzersiz yapmalıyız? Ağrımız varken egzersiz yaparsak ne olur?

Egzersiz en etkili ilaç diyebiliriz ama doğru zamanda yapılan doğru egzersizler için.  Kas iskelet sistemi ağrımız varken egzersiz yapmak ya da egzersiz yaparken ağrının olması sağlığımıza fayda yerine zarar verebilir. Bu tip durumlarda doktor veya fizyoterapistinize danışıp vücudun biyomekaniği açısından bazı testleri yaptırıp egzersiz için uygun olup olmadığınızı kontrol ettirmeniz çok önemlidir.  Burada amaç;  kasların kuvvet ve dayanıklılık açısından, eklemlerin ise normal hareket açıklığı açısından egzersize uygunluğunu değerlendirmek eksik bulunan noktalarda çeşitli müdahaleler ile uygunluğu sağlamaktır.

Omurga sağlığı ihmale  gelmez .  Semptomlar başlamadan egzersiz yaparak önlem almak, semptomlar başladıysa tedavi için geç kalmadan doktor ya da fizyoterapiste başvurmak oldukça önemlidir!

Unutmayın, hayat harekettir.

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Ali Menoğlu
Ali Menoğlu
Fizyoterapist
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