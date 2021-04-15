Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını belirtti. Çoruh, 'Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun.' paylaşımıyla duyurdu.



8 Mart'ta hayatını kaybeden Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden biri olan 'Dümbüllü Kavuğu'nu, sağlık sorunları nedeniyle Şevket Çoruh'a devretmişti.







Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun. — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) April 15, 2021