MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMagazin HaberleriŞevket Çoruh koronavirüse yakalandı
GeriMagazin Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.04.2021 - 22:36 | Son Güncelleme:

Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Şevket Çoruh koronavirüse yakalandı

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Şevket Çoruh, koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını belirtti. Çoruh, 'Ah be pozitif bir sen eksiktin. Üzgünüm çok. Sağlık olsun.' paylaşımıyla duyurdu.

8 Mart'ta hayatını kaybeden Rasim Öztekin, geleneksel Türk tiyatrosunun en önemli simgelerinden biri olan 'Dümbüllü Kavuğu'nu, sağlık sorunları nedeniyle Şevket Çoruh'a devretmişti.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi