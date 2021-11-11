Feryal Gülman eşi Kemal Gülman ile gerginliklerini canlı yayında anlattı! Feryal Gülman kimdir?

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Kemal Gülman önceki gün sevgilisi Eda Cideli ile birlikte Fransa’nın Nice şehrinden İstanbul’a dönerken boşanma aşamasındaki eşi Feryal Gülman'la tesadüfen aynı uçakta seyahat etmek zorunda kalmıştı. Havaalanı çıkışında ise eşi Feryal Gürman için, görüntülerini çeken muhabirleri Feryal Gülman’ın çağırdığını düşünerek “Bu kadın belasını arıyor” dedi. Feryal Gülman canlı yayında yaşananları anlattı.

"8 YILDIR PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORUZ"

Feryal Gülman, katıldığı 2.Sayfa programında boşanma aşamasındaki eşi Kemal Gülman hakkında, " Bu ilk söylediği incitici sözler değil, bu baskıyı oğlumla birlikte 8 yıldır Kemal Gülman tarafından görüyoruz. Bu söylemleri şu ana kadar olanların en hafifiydi. Sanırım Kemal Gülman yanında genç kadın görmek istiyor. Ancak aynı uçakta olduğumuzdan haberim yoktu ve uçakta telefonu kapatıyoruz, gazetecilere nasıl haber verebilirim" diyerek tepki gösterdi.

"BEN OLSAM BU ŞEKİLDE TEPKİ VERMEZDİM"

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Özel hayatıyla ilgili her zaman profeyonel yanıtlar vermeye çalıştığını ifade eden Feryal Gülman, "Kemal Bey yanlış yaptı, ben olsam bu şekilde gazetecilere yanıt vermezdim" diyerek, uçak boyunca hiç sohbet etmediklerini de ekledi.

FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

Feryal Gülman, 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında İstanbul'a gelen ve 8 yaşında babasını kaybeden Gülman üniversiteyi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okumuştur. İş hayatına Alarko ile başlayan Feryal Gülman genellikle gayrimenkul sektöründe kariyerini sürdürmüştür. Daha sonraki yllarda Amerika'dan gelen Leyla Alaton ile emlak pazarlaması grubunu kurmuşlardır. Emlak-gayrimenkul alanında eğitimler almış ve seminerler vermiştir.

25 yaşındayken Fermal Gülman'a Ankara'dan Toki Daire Başkanlığı teklifi gelmiştir. Teklifi kabul eden Gülman, 40 kişilik bir ekibin yöneticiliğini yapmıştır. Halkalı Konutları, Eryaman Konutları, Ataköy 7-8. kısım Konutları gibi konutların hepsi Feryal Gülman döneminde satılmıştır. Feryal Gülman Ankara'da 1 yıl kalmıştır. 1 yılın ardından Kemal Gülman'dan gelen evlilik teklifi ile işinden istifa etmiştir. Evlilik teklifinden 21 gün sonra Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti evlenmiştir.

8 yıldır boşanma aşamasında olan çift, şimdilerde Kemal Gülman'ın genç sevgilisi ve Feryal Gülman'a karşı olumsuz tavırlarıyla gündemde yer alıyor.