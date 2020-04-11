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Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:50,Son Güncelleme:

Corona virüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var

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Corona virüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
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NEW York’ta yaşayan Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

53 yaşındaki ünlü şarkıcı, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. Sağıroğlu, müjdeli haberi sevenlerine sosyal medyada verdi:

“Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum.”

 

 

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