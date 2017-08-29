Çocuklara Kurban Bayramı nasıl anlatılmalı?

Kurban kesmenin çocuklara anlatılabilecek bir kavram olmadığını ve bu duruma şahit olmanın travma yaratabileceğini belirten uzmanlar, Kurban Bayramı’nın hayvan kesmek dışında dayanışma ve yardımlaşma bayramı olduğunun vurgulanması gerektiğini belirtiyor.

ÇOCUKLAR OLUMSUZ MANZARALARA ŞAHİT OLUYOR

Bayram ziyaretlerine giderken ya da televizyon izlerken, çocuklar kurban kesimlerine ve birçok olumsuz manzaraya şahit olabiliyor. Her yıl Kurban Bayramı boyunca karşılaşılan manzaralar nedeniyle, bayrama sayılı günler kala ailelerin gündeminde, çocukların olumsuz etkilenmemesi ve travma yaşamaması için nelere dikkat edilmesi gerektiği yer alıyor. Çocukların, kurban kesim yerlerinden mümkün olduğunca uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Uzman Psikolog Ayben Ertem, özellikle hayvanlarla sıcak bağ kuran çocukların Kurban Bayramı’nı sadece hayvan katliamı olarak görebileceğini belirtiyor.

ÇOCUKLARIN SOMUT DÜŞÜNDÜĞÜ UNUTULMAMALI

Kurban kesmenin çocuklara anlatılabilecek bir kavram olmadığını belirten Uzman Psikolog Ayben Ertem, “Kurban kesmek, 12-13 yaşına gelene kadar çocuklara anlatılabilecek bir kavram değildir. Çünkü çocuklar o yaşlardan önce soyut düşünemezler, ne görürlerse ve ne duyarlarsa muhakeme yapmadan ona inanırlar. Bu dönemde çocuklarla konuşurken onların somut düşündüğünü unutmamak gerekir.

Özellikle hayvanlarla sıcak bağ kuran çocuklar onların kesilmesinden memnun olmazlar, üzülürler, ağlarlar. Küçükbaş hayvanları önce evde besleyip, sonra kesen ailelerin bu tutumu çocuklar için bir travma yaratabilir. Önce sevmesi ve beslemesi için verilen hayvan ansızın kayboluyor ve çocuk belki de tam bir açıklama alamadığı için ailelerine olan güvenleri de sarsılabilir. Bu yüzden kesilecek hayvanların çocuklar tarafından evde beslenmesi uygun değildir. Çocukların, hayvanların kesilmesini, derilerinin yüzülmesini görmeleri de uygun değildir. Bu nedenle, çocukları kesim yerlerinden mümkün olduğunca uzak tutmak gerekir” ifadelerini kullandı.

BAYRAMIN KURBAN KESMEKTEN BAŞKA YÖNLERİ ANLATILMALI

Çocuklara, Kurban Bayramı’nın fakir insanları doyurma, dayanışma ve yardımlaşma içinde olmak gibi yönlerini anlatmanın faydalı olduğunu söyleyen Ertem, “Kurban Bayramı, küçük ya da büyükbaş hayvanı kesmek dışında aslında dayanışma, yardımlaşma bayramıdır. Fakir insanları doyurmak, birçok yardım kurumlarına destek olmaktır. Çocuklara bayramın bu yönlerini sunmak daha faydalı olur. Çok küçük çocuklarda daha basit anlaşılır bir dille, daha büyük çocuklarda biraz daha kapsamlı anlatılabilir. Ancak çocuklar büyük de olsa hayvanların kesilmesinden bahsetmek her zaman doğru bir yaklaşım olmayabilir. O zaman kurban bayramından da soğuyabilir, onların gözünde sanki sadece hayvan katliamı gibi gözükebilir, bunlara dikkat etmek gerekir” dedi.

ÇOCUKLARIN KAFASI KARIŞTIRILMAMALI

Çocukları kandırmadan, onlara karşı basit ve net olmanın önemine dikkat çeken Ertem, “Siz ne kadar dikkat etseniz de eğer çocuğunuz televizyonda ya da araçla bir yere giderken kesim alanını gördüyse dikkatini başka bir yöne çekmeye çalışabilirsiniz. Sizlerin de et yediğini bu bayram yemeyenlerin de et yiyeceğini, fakirlere yardım edileceğini söyleyip çok uzatmadan başka bir konuya geçebilirsiniz. Siz panikleyip konuyu fazla uzatırsanız çocukların da soruları bitmez ve kafasını daha çok karıştırabilirsiniz. En iyisi çocuklara karşı basit kelimelerle konuşmak ve net olmaktır” diye konuştu.