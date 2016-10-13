MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Konsantrasyon sorunları, tartışmalar, özveri

    Konsantrasyon sorunları, tartışmalar, özveri

    Hürriyet Haber
    13.10.2016 - 12:59 | Son Güncelleme:

    Kafa karışıklıkları, belirsizlikler veya konsantrasyon sorunlarına açık bir iki günün içindeyiz.

    Aynı zamanda kelimelerimizi dikkatli kullanmalıyız zira sözel tartışmalar tetiklenebilir. Ani ve düşünülmeden alınılmış kararlardan da kaçınmak lazım. Ancak, aynı zamanda özverili ya da fedakar davranmayı gerektiren olaylar yaşayabileceğimiz, başkalarına yardım etmemiz lüzumu doğuran olaylara açık bir gün olabilir. Ani gelişmeler veya beklenmedik durumlar bugünlerde farklı seçenekler bulmayı ya da özgün çözümler üretmeyi gerektirebilir. Hava, havayla ya da uzayla bağlantılı olaylar, elektrik, elektronik ve her tür teknolojik başlıklı konular, internet, doğalgaz, enerji çeşitleri, nükleer içerikli başlıklar, yangınlar, yanıcı veya patlayıcı maddeler, dünya genelinde doğal felaketler anlamında önemli ve aslen Pazartesi yazdığımız saldırgan kişiler, isyankar tutumlar v.b her şeyin geçerliliğini sürdürdüğü günlerdeyiz. Daha tedbirli hareket etmekte fayda var.

    Etiketler: niobe , astroloji , aslı temel

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.