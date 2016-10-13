Konsantrasyon sorunları, tartışmalar, özveri

Aynı zamanda kelimelerimizi dikkatli kullanmalıyız zira sözel tartışmalar tetiklenebilir. Ani ve düşünülmeden alınılmış kararlardan da kaçınmak lazım. Ancak, aynı zamanda özverili ya da fedakar davranmayı gerektiren olaylar yaşayabileceğimiz, başkalarına yardım etmemiz lüzumu doğuran olaylara açık bir gün olabilir. Ani gelişmeler veya beklenmedik durumlar bugünlerde farklı seçenekler bulmayı ya da özgün çözümler üretmeyi gerektirebilir. Hava, havayla ya da uzayla bağlantılı olaylar, elektrik, elektronik ve her tür teknolojik başlıklı konular, internet, doğalgaz, enerji çeşitleri, nükleer içerikli başlıklar, yangınlar, yanıcı veya patlayıcı maddeler, dünya genelinde doğal felaketler anlamında önemli ve aslen Pazartesi yazdığımız saldırgan kişiler, isyankar tutumlar v.b her şeyin geçerliliğini sürdürdüğü günlerdeyiz. Daha tedbirli hareket etmekte fayda var.