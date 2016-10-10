Koç burcunda dolunay!

Ay sonuna kadar Uranüs’ün açıları ve Koç burcundaki meydana gelecek dolunay bizi beklenmedik her duruma hazırlıklı olmaya itiyor. Bu sefer, daha farklı ve daha önce tecrübe etmediğimiz bir şeyler sahneye çıkıyor.



İstem dışı değişikliklerin gündeme gelebileceği, ani ve beklenmedik olaylara açık 15 günlük süreçteyiz (hatta Kasım ayının 6’sına kadar ve Ocak ayında).



İsyankar tutumlar, isyankar veya saldırgan tutumları olan kişiler, gruplar v.b ön plana çıkabilir. Patlayıcı ve yıkıcı etkiler devrede.

Saklanan sırlar veya üstü örtülen olaylar stres nedeni olabilir.



Bazı sırlar açığa çıkabilir veya gerçeklerle yüzleşmek durumunda kalabiliriz.

Kaotik duygularımızla veya durumlarla başa çıkmak zorunda kalabiliriz. Talihsiz olaylar, ufak tefek kazalar ön plana çıkabilir.

Bilinçaltı uyanışlar, yaşanılan yerde, ailede, iş birliklerinde veya ortaklıklarda aniden meydana gelen olaylara bağlı tartışmalar, yön değişiklikleri; hayatımızda meydana gelen beklenmedik olaylar veya aniden sahnede beliren kişiler hayatımızın normal akışını bozabilir.

Yürümeyen ilişki veya iş birlikleri sonlanma noktasına gelebilir. Bu sayede rahatladığınızı bile hissedebilirsiniz.



Riskli yerlerde dolaşmamak, tehlikeli kişilerden uzak durmak, riskli hareketlerden kaçınmak gereken iki üç haftalık süreçteyiz. Acele hareketlere bağlı sakarlıklara ya da kazalara da dikkat etmek gerekiyor.

Tehditkar, şiddet yanlısı, provokatif kişilerle başa çıkmamız gerekebilir.



Aynı zamanda acil kararlar almak, imzalar atmak hatalı olabilir. Söylediğimiz kelimelere de dikkat edelim, ağzımızdan yanlış şeyler çıkabilir. Ağır sözler söylemekten kaçınalım.



Başkalarına veya dış dünyadan gelen etkilere bağlı ani değişiklikler yapmak durumunda kalabiliriz. Değişime direnmemek ve esnek olmak gerekebilir.

Teknolojik, elektrik elektronikle, iletişim, bilişim ve internetle bağlantılı, nükleer ya da uzay başlıklı konularda ani olaylar yaşayabilir, ani icatlar ya da ortaya çıkan gerçeklerle şaşırabiliriz. Dünya genelinde doğal afetler ön plana çıkabilir.



Ülke olarak da etki alıyoruz maalesef, yazdığım özneleri dış güçler, dış devletler, dışarıdan gelen tehditler, terör grupları, meydan okumalar, uluslar arası konular, düşmanca hareketler, asker,meclis, güvenlik v.b başlıklarıyla yer değiştirerek okuyabilirsiniz. Kasım ayına kadar, hatta Kasım’ın ilk 5 – 6 günü de dahil, daha uyanık, dikkatli, politik ve görünenin dışındaki planları da görmeye çalışarak ilerlemekte, kontroldışında gelişen olaylara karşı kontrollü olmakta fayda var. Özgürlük anlayışı çarpık bir anlayışla protestolara veya toplumsal yürüyüşlere dönüşebilir.



Yazdıklarım üç haftaya yayılan Uranüs, Mars, Pluton, Güneş ve Dolunay’ın her hafta başka bir açıda oluşturduğu gerginliklerin sonuçları olabilecek gelişmeleri anlatıyor. 16 Ekim’de meydana gelecek Koç burcundaki Dolunay hafta sonuna geldiği için, önümüzdeki haftayı etkileyebileceği gibi bir sonraki haftayı da etkileyebilir. Dolayısıyla, iki hafta aynı yazıyı tekrar edeceğim Kasım ayına kadar ve sadece olumlu görünümleri altta gördüğünüz kısma ekleyeceğim izninizle.



11 Ekim tarihli Merkür Jüpiter görünümü (+/- 5 gün), haftanın stresini azaltan keyifli konuşmaları, anlaşmaları, toplantıları ve diplomatik görüşmeleri destekleyerek sürecin olumsuzluklarını dengeleyebilir.



Mars Pluton görünümü bir yandan ısrarcı, saplantılı, yobaz veya dediğim dedik kişileri ön plana çıkartırken, bir yandan da değişimi körüklüyor. İnsanlığın karanlık tarafıyla yüzleşmemizi sağlıyor. Çok istediğimiz amaçlar için hırsla çalışabilir ve sürekliliği olan sonuçlar elde edebiliriz. Dayanıklılık yüksek.



Bu görünüm aynı zamanda cinsel duygularda artış ve şehvet anlamına da gelir. Bazı kişiler bazı kişileri saplantı haline getirebilir. Çocuklarla ilgili duymak istemediğimiz şeyler duyabiliriz.

Merkür Satürn görünümü ise, tüm bu tablo içinde daha mantıklı düşünebilmemiz, sabır göstermemiz ve değişken durum ve koşullar içinde dahi kendimize göre bir yol izleyebilmemiz için olanak yaratabilir. Yaşça bizden büyük veya konusunda uzman kişilerin faydalı tavsiyelerini alabiliriz.



En çok kimler etkileniyor: Ekim doğumlu Teraziler, Nisan doğumlu Koçlar, Ocak doğumlu Oğlaklar, Temmuz doğumlu Yengeçler ve yükselen burçları ya da Ay burçları bu burçlarda olanlar.