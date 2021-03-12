'Yılın Telif Kitabı Ödülü' Selim İleri'nin

Selim İleri

Başar Başarır, Doğan Hızlan, Faruk Şüyün, Metin Celâl ve Yekta Kopan’dan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın Telif, Çeviri kitapları ve Yayınevi Seçici Kurulu oy birliği ile Selim İleri’nin 'Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun' (Everest Yayınları) kitabına “Kendine has anlatımıyla türler arası ve metinler arası ilişkiler kurarak roman sanatına getirdiği açılımla edebiyatımızın büyük bir değerini, Tanpınar’ı bir roman kahramanı olarak hassasiyetle ele alıp, derinlemesine inceleyerek en bilinmedik yönlerini değerlendirişindeki ustalık” nedeniyle 'Yılın Telif Kitabı' ödülünün verilmesini kararlaştırdı.







Kurul, Adnan Özer’in dilimize Pablo Neruda’dan çevirdiği 'Evrensel Şarkı / Canto General' (Can Yayınları) kitabına “Eski destansı şarkıların izini sürerek Latin Amerika tarihini anlatan 15 bölüm, 231 şiir ve 15 binden fazla dizeden oluşan 552 sayfalık Pablo Neruda’nın başyapıtı Canto General’i büyük bir emek vererek İspanyolcadan Türkçeye kazandırması nedeniyle” 'Yılın Çeviri Kitabı' ödülünün verilmesini oy birliğiyle kararlaştırdı.

Yılın Yayınevi ödülünün sahibi ise aynı seçici kurulun oy çokluğu ile “Hem içerik hem de tasarım ve baskı kalitesine verdiği önem ve titizlikle yayıncılıktaki özeni, kültür ve edebiyatımızın unutulmaya terk edilmiş değerlerinin külliyatlarını günümüz okuruna ulaştırma çabası” nedeniyle Vakıfbank Kültür Yayınları olarak belirlendi.



YILIN İŞ DÜNYASI KİTABI ÖDÜLÜ MAHFİ EĞİLMEZ'İN

Alp Orçun, Didem Eryar Ünlü, Faruk Şüyün, Fatoş Karahasan, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak, Osman Saffet Arolat, Rüştü Bozkurt ve Vahap Munyar’dan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın İş Dünyası Kitapları Seçici Kurulu ise oy birliği ile Mahfi Eğilmez’in 'Türkiye Ekonomisi' (Remzi Kitabevi) kitabını “Çok çalkantılı ekonomik süreçlerin yaşandığı dönemde mesleki bilginin fikri takibindeki sıra dışı kararlılığının yarattığı ‘birikimlerini’; değişik açılardan bakarak, kurumlarda yansıyan yapıları, işleyiş mekanizmalarını, ülke içi bağlantılar kadar dış bağlamı da özenle inceleyerek ‘öğretici ve yol gösterici’ analizlerle okuyucuyla paylaştığı için” 'Yılın İş Dünyası' Kitabı olarak ödüle değer buldu.

Seçici Kurul, Kaya Erdem’in 'Neden Başaramıyoruz? - Demokratik Bir Türkiye' (Doğan Kitap) adlı kitabına ise “Ekonomi yönetiminin teknisyen kadroları kadar siyasi irade boyutunda da edindiği engin deneyim ve birikimlerini paylaşarak; geçmişten ders alarak daha sağlıklı gelecekler inşa etmemiz için ülke geleceğiyle ilgili herkese yaratıcı yüzleşme yoluyla yol gösterdiği için” 'Yılın İş Dünyası Tarihine Tanıklık Eden Kitabı' ödülünün verilmesini yine oy birliği ile kararlaştırdı.

Adnan Özer, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve Sevin Okyay’dan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın Polisiye Kitabı Seçici Kurulu'nun kararıyla Yaprak Öz’ün 'Villa Şakayık/Bir Yıldız Alatan Macerası' (Oğlak Yayınları) adlı kitabına “Seksenli yıllarda geçen bir olayı temel alarak yarattığı ilgi çekici gizemli atmosferi ve merak unsurunu canlı tutan kurgusundaki başarısı sebebiyle” 'Yılın Polisiye Kitabı' ödülü verilmesini kararlaştırdı. Kurul, Nihal Orhan’ın 'Çaylak' (Alfa Yayınları) kitabına ise “Gündelik hayatın ayrıntılarının polisiyeyle harmanlanan yapısı ve uzmanlık içindeki acemiliği öne çıkaran dikkat çekici üslûbu sebebiyle” 'Polisiye İlk Kitap Ödülü' verilmesini kararlaştırdı.

YILIN GASTRONOMİ KİTABI: İKTİDARLARIN SOFRASI

Ahmet Örs, Faruk Şüyün, Mehmet Yaşin, Osman Serim ve Zeynep Kakınç’tan oluşan 2020 Dünya Kitap Yılın Gastronomi Kitabı Seçici Kurulu Artun Ünsal’ın 'İktidarların Sofrası' (Everest Yayınları) kitabına “Yazarın on yılını adadığı eserin hemen her satırında geçmişten bu yana yeme içme kültürünün tüm ayrıntılarını yansıtması; kuşaklar boyu okunacak yeme içme kültürü üzerine yazılmış özgün, evrensel bir başyapıt” olması nedeniyle Yılın Gastronomi Kitabı ödülünün verilmesini kararlaştırdı. Kurul, Oğlak Yayınları’na ise “Son 20 yılda gastronomi ile ilgili 100 civarında kitap yayınlaması; bugüne kadar hiç kitabı basılmamış yeme içme kültürü yazarlarına da fırsat tanıması, Latin harfleri çıktıktan sonra yayınlanamayan birçok değerli Türk yazarın eserleriyle gastronomi ansiklopedileri ve sözlüklerine de önem vermesi, arkasında bir kurumsal destek olmadan pandemi krizinde bile ara vermeksizin yayınlarını sürdürmesi nedeniyle” 'Gastronomi Kültürü Emek Ödülü' verilmesini kararlaştırdı...

2020 Yılın Kurumsal Yayınevi ödülü “Çocuk Kitapları, Akademik ve Popüler Bilim kategorilerinde Türkiye’den ve dünyadan referans eserleri okurlarla buluşturması, özellikle çocuklara yönelik kitaplara ağırlık vermesi, bir yıldan daha az bir sürede bir milyonun üzerinde kitabı çocuklarla buluşturması nedeniyle” Sabri Ülker Vakfı Yayınları’nın oldu.