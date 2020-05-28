Yapı Kredi Yayınları kitabevleri kapılarını açıyor

1 Haziran Pazartesi günü Ankara Tunalı, İzmir, İstanbul Beyoğlu ve Göztepe’de bulunan kitabevlerini gerekli tüm sağlık önlemlerini alarak açacak olan Yapı Kredi Yayınları, aynı tarihten itibaren 'Telefonla Hızlı ve Kolay Sipariş' uygulamasını da başlatacak.

Salgına karşı aldığı gerekli sağlık önlemleriyle kapılarını tekrar açmaya hazırlanan yayınevi, kitabevlerinin açılmasıyla birlikte okurlarının YKY kitaplarına erişimini kolaylaştırmak için alışveriş sitesine ek olarak geliştirdiği ve 1 Haziran-10 Eylül 2020 tarihleri arasında kullanıma açık olacak yeni uygulama 'Telefonla Hızlı ve Kolay Sipariş' ile okuyucularının aradığı kitaba, kargo ve sıra beklemeden, hızlı bir şekilde ulaşmasını amaçlıyor. Telefon ile kendisine en yakın YKY kitabevini arayıp istedikleri kitabı ayırtabilecek olan okuyucular, belirledikleri bir tarihte kitaplarını kitabevinden alabilecekler.

'Telefonla Hızlı ve Kolay Sipariş' için link’e tıklayabilirsiniz: //sanat.ykykultur.com.tr/basin-odasi/haberler-duyurular/telefonla-hizli-ve-kolay-siparis