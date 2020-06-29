Varlık dergisi 87 yaşında

Temmuz sayısıyla 87 yaşına giren köklü edebiyat dergisi Varlık, bu ayki dosya konusunda 'vasat' kavramını ele alıyor. Derginin editörü Mehmet Erte, yeni sayıyı şu sözlerle tanıttı:

"Varlık, Temmuz 2020 sayımızla birlikte 87. yılını dolduruyor. Cumhuriyet’ten 10 yaş küçük ve Türkiye’nin tüm kültürel, sosyal aşamalarına tanıklık etmiş bir dergiden bahsediyoruz. Bugün bir edebiyat/sanat tarihçisi için de, sosyolog için de önemli bir kaynak. Varlık’ın kuruluş amacı ile Cumhuriyet’in her alanda gerçekleştirmek istediği yenilikler arasında doğrudan bir bağ var. Bu da dergimizi daha en başından itibaren toplumsal meselelerle yakından ilgili kılıyor; tabii edebiyattan asla ödün vermiyoruz, edebiyat olmadan hiçbir kavrama hayat kazandıramayız çünkü.

Temmuz sayımızın dosya konusunu belirlemeye çalışırken ortaya attığımız ilk başlık “Vasatın Yükselişi” idi, ama aklımızdaki, geçmiş yıllara göre vasatın seviyesinin düşmesiydi. Ortalama olan her zaman çoğunluktadır, ancak bugün ortalamanın bilgi, kültür seviyesinin oldukça düştüğünü gözlemliyoruz. Sorun sadece bu da değil, artık vasat seçkin bir değer olarak sunuluyor, pazarlanıyor. Peki nedir vasat? Acaba ona önyargılarla mı yaklaşıyoruz? Tarihsel, ideolojik, ekonomik, kültürel pek çok boyutu var konunun. Yazarlarımız Selçuk Orhan, Pelin Kıvrak, Gülüş G. Türkmen, Mehmet Özkan Şüküran, Alper Çeker, İrem Kargıoğlu “Yükselen Bir Değer Olarak Vasat” başlığı altında toplanıyorlar, –birbirleriyle çatışmayı da göze alarak– konuyu enine boyuna inceliyorlar."





Dergi ayrıca '1980’li Yılların Türkiye’si ve Edebiyatın Sinemaya Yansıması' başlığıyla Burak Süme'nin Türkan Şoray ile yaptığı söyleşiye yer veriyor. Haydar Ergülen, Jale Sancak, Şeref Birsel, Ahmet Furkan İnan, İlyas Tunç, Kemal Ateş de yazı ve söyleşileriyle dergiye katkı sunan isimler arasında.



Yeni sayıları kargoyla alan abonler derginin 87 yıllık dijital arşivine de erişim imkânına sahip.