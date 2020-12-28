‘Uyanışa’ davet

Caner Aktaş ‘O’ ve İnsanoğlu/Uyanışa Dair Konuşmalar’ adlı kitabıyla okuru farkındalık yolculuğuna davet ediyor ve şöyle sesleniyor: “Bu kitaptan sen her ne alacaksan onu alacaksın. Yol senin yolculuk senin, alacakların kazanımların da senin… Uyanmaya gönüllü isen bu kitaptan, ne istiyorsan onu alabilirsin.”

Aktaş’ın kendi iç yolculuğunda edindiği deneyimleri harmanladığı kitap altmış beş konu başlığı altında iç konuşmalara yer veriyor. Ritim Sanat Yayınları’ndan çıkan kitap yaşamı, yaşamdan elde ettiklerimizi, bildiklerimizi, bilmediklerimizi, yaşam yolculuğunda ihtiyacımız olanın ya da olmayanı nasıl sorguladığımızı, yaşamda her daim ihtiyaçlarımızın karşılandığını, uyanmaya gönüllü olanların bu ihtiyaç yerine hayatta kim olduğunu görmeye, anlamaya ve hayata sorduğu soruların, cevaplarını almaya gönüllü olup, olmadığını anlatıyor.