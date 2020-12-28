MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler‘Uyanışa’ davet
GeriKitap Sanat ‘Uyanışa’ davet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Kitap Sanat
Haber Giriş: 28.12.2020 - 18:48 | Son Güncelleme:

‘Uyanışa’ davet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Uyanışa’ davet
Abone Olgoogle-news

Kişisel gelişim alanında kendi deneyimlerini paylaşmak isteyen Caner Aktaş’tan yeni bir kitap: ‘O ve İnsanoğlu/Uyanışa Dair Konuşmalar’.

Caner Aktaş ‘O’ ve İnsanoğlu/Uyanışa Dair Konuşmalar’ adlı kitabıyla okuru farkındalık yolculuğuna davet ediyor ve şöyle sesleniyor: “Bu kitaptan sen her ne alacaksan onu alacaksın. Yol senin yolculuk senin, alacakların kazanımların da senin… Uyanmaya gönüllü isen bu kitaptan, ne istiyorsan onu alabilirsin.”
Aktaş’ın kendi iç yolculuğunda edindiği deneyimleri harmanladığı kitap altmış beş konu başlığı altında iç konuşmalara yer veriyor. Ritim Sanat Yayınları’ndan çıkan kitap yaşamı, yaşamdan elde ettiklerimizi, bildiklerimizi, bilmediklerimizi, yaşam yolculuğunda ihtiyacımız olanın ya da olmayanı nasıl sorguladığımızı, yaşamda her daim ihtiyaçlarımızın karşılandığını, uyanmaya gönüllü olanların bu ihtiyaç yerine hayatta kim olduğunu görmeye, anlamaya ve hayata sorduğu soruların, cevaplarını almaya gönüllü olup, olmadığını anlatıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle