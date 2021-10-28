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Üç kadÄ±n, üç yaÅŸam, aynÄ± yalnÄ±zlÄ±k

#Olga Tokarczuk#Son Hikâyeler#Nobel
ÃœÃ§ kadÄ±n, Ã¼Ã§ yaÅŸam, aynÄ± yalnÄ±zlÄ±k

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi PolonyalÄ± yazar Olga Tokarczuk, Türkçede yeni yayÄ±mlanan romanÄ± â€˜Son Hikâyelerâ€™de, üç uzun öyküyle okurlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda. Üç farklÄ± yaÅŸama, üç farklÄ± kadÄ±na, üç farklÄ± acÄ±ya fakat bu farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen aynÄ± yalnÄ±zlÄ±ÄŸa dokunmaya çalÄ±ÅŸan öyküler bunlar. Bu öyküleri bir roman haline getiren ise Tokarczukâ€™un ince dokunuÅŸlarÄ±.

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PolonyalÄ± yazar Olga Tokarczuk, 2018â€™de art arda kazandÄ±ÄŸÄ± itibarlÄ± edebiyat Ã¶dÃ¼lleri Man Booker ve Nobelâ€™le beraber edebiyat dÃ¼nyasÄ±ndaki yerini saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmakla birlikte, adÄ±nÄ± ve kaleminden Ã§Ä±kanlarÄ± daha yÃ¼ksek sesle duyurmaya baÅŸladÄ±. KitaplarÄ± dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda okunuyor artÄ±k, romanlarÄ± birÃ§ok dile Ã§evrildi. Tokarczukâ€™un TÃ¼rkÃ§eyle tanÄ±ÅŸmasÄ± da bu Ã¶dÃ¼llerden sonra oldu. 2020â€™de yayÄ±mlanan â€˜SÃ¼r PulluÄŸunu Ã–lÃ¼lerin Kemikleri Ãœzerindeâ€™ ve â€˜Kadimzamanlar ve DiÄŸer Vakitlerâ€™, yazarÄ±n TÃ¼rkÃ§edeki ilk verimleriydi. Ä°ÅŸin gÃ¼zel yanÄ± okurda da karÅŸÄ±lÄ±k buldu Nobelâ€™li yazar. ArtÄ±k TÃ¼rkÃ§ede de ciddi bir okur kitlesine ses verebiliyor. Tokarczukâ€™un TÃ¼rkiyeâ€™deki yayÄ±ncÄ±sÄ± olan TimaÅŸ YayÄ±nlarÄ± da bu ilgiyi karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z bÄ±rakmÄ±yor ve araya Ã§ok fazla zaman koymadan, romanlarÄ±nÄ± TÃ¼rkÃ§eyle ve okurla buluÅŸturmaya devam ediyor. Bu doÄŸrultuda Tokarczukâ€™un bir kitabÄ± daha geÃ§en gÃ¼nlerde okurla buluÅŸtu: â€˜Son HikÃ¢yelerâ€™. â€˜Son HikÃ¢yelerâ€™i de yazarÄ±n tÄ±pkÄ± diÄŸer kitaplarÄ± gibi NeÅŸe Taluy YÃ¼ceâ€™nin Ã§evirisiyle okuyoruz.
â€˜Son HikÃ¢yelerâ€™de Ã¼Ã§ uzun Ã¶ykÃ¼yle karÅŸÄ±mÄ±zda yazar. ÃœÃ§ farklÄ± yaÅŸama, Ã¼Ã§ farklÄ± kadÄ±na, Ã¼Ã§ farklÄ± acÄ±ya fakat bu farklÄ±lÄ±klara raÄŸmen aynÄ± yalnÄ±zlÄ±ÄŸa dokunmaya Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ykÃ¼ler bunlar. Fakat Tokarczuk bu Ã¶ykÃ¼leri bir roman Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda toplamÄ±ÅŸ. Ä°lk elden kendini gÃ¶stermeyen bu roman bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, sayfalar ilerledikÃ§e Tokarczukâ€™un ele aldÄ±ÄŸÄ± kavramlar arasÄ±ndaki akrabalÄ±klarla gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmaya baÅŸlÄ±yor. FarklÄ± kuÅŸaktan Ã¼Ã§ kadÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kurulan ve incecik ilmeklerle birbirine tutunarak nahif bir Ã§atÄ± oluÅŸturan hikÃ¢yelerin en Ã¶nemli kesiÅŸim noktasÄ±nÄ± ise romanÄ±n da bir baÅŸka kahramanÄ± olarak art alanda gezinen â€˜Ã¶lÃ¼mâ€™ meydana getiriyor. KitabÄ±n iÃ§inde Ã¶zgÃ¼rce dolaÅŸan bir kavram Ã¶lÃ¼m. Bu tanÄ±dÄ±k bir tema artÄ±k Tokarczuk Ã¶zelinde. Mesele Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi seviyor. YazarÄ±n, Ã¶lÃ¼mÃ¼ yaÅŸam Ã¼zerinden okumasÄ± ise kendine has Ã¶zelliklerinden biri. â€˜Son HikÃ¢yelerâ€™de anlattÄ±ÄŸÄ± Ã¼Ã§ kadÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nde de tam olarak bunu gÃ¶rÃ¼yoruz.

GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R ANLATICI
Bu Ã¼Ã§ kadÄ±ndan da bahsedelim... Uzun bir aradan sonra eve dÃ¶nen ama sadece tanÄ±dÄ±klarÄ±n anÄ±larÄ±yla teselli bulmak zorunda kalan Ida; keÃ§isiyle daÄŸlarda yaÅŸayan Pareskeva ve son olarak torun Maja. Birbirlerine kanla baÄŸlÄ± olmalarÄ±na raÄŸmen her biri baÄŸÄ±msÄ±z ve Ã¶zgÃ¼r ruhlu kadÄ±nlar. Bu Ã¼Ã§ kadÄ±n, aynÄ± zamanda Ã¼Ã§ farklÄ± kuÅŸaÄŸÄ± da temsil ediyor. BÃ¼yÃ¼kanne, anne ve torun kimlikleriyle yazarÄ±n kuÅŸatÄ±cÄ± bakÄ±ÅŸÄ±na katkÄ± saÄŸlÄ±yorlar. Karakter olarak da farklÄ± yÃ¶nlerde duran bu Ã¼Ã§ kadÄ±n, aslÄ±nda Ã¼Ã§ kuÅŸaÄŸÄ±n ruhunun en gizli kÃ¶ÅŸelerini ortaya Ã§Ä±karan hikÃ¢yeleriyle bir roman Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir araya gelip uyumlu bir orkestra gibi hareket edebiliyorlar.
GÃ¼Ã§lÃ¼ bir anlatÄ±cÄ± Tokarczuk. Kadrosunu ve hikÃ¢yelerini bir orkestra ÅŸefi gibi yÃ¶netiyor. AnlatÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ise gerÃ§ek dÃ¼nyanÄ±n masal ile kesiÅŸtiÄŸi o ara bÃ¶lgeden alÄ±yor. Zaman zaman â€˜bÃ¼yÃ¼lÃ¼ gerÃ§ekÃ§iâ€™ denebilecek Ã¶ÄŸelerle de zenginleÅŸtiriyor hikÃ¢yelerini. Kitap boyunca modern bir masalÄ±n iÃ§inden yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor okurlarÄ±nÄ± aslÄ±nda Tokarczuk bu baÄŸlamda. Bu masalÄ±nÄ± ise kimi zaman mistik bir atmosferle, kimi zamansa Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼, sert bir gerÃ§ekÃ§ilikle besliyor. YazarÄ±n ÅŸiirle iÃ§ iÃ§e geÃ§miÅŸ diliyle beslenen betimlemeler ise doÄŸanÄ±n, yÄ±ldÄ±zlarÄ±n, insanlarÄ±n anahtarÄ±nÄ± veriyor adeta okurlarÄ±n eline.
â€˜Son HikÃ¢yelerâ€™ gÃ¼Ã§lÃ¼ bir metin. Ã–lÃ¼mÃ¼ yaÅŸamla konuÅŸan, gerÃ§ekliÄŸi masalla anlatan, gÃ¼ndeliÄŸi fantastikle aÃ§an bir yazar var karÅŸÄ±mÄ±zda.

SON HÄ°KÃ‚YELERÂ

ÃœÃ§ kadÄ±n, Ã¼Ã§ yaÅŸam, aynÄ± yalnÄ±zlÄ±k

Olga Tokarczuk
Ã‡eviren: NeÅŸe Taluy YÃ¼ce
TimaÅŸ YayÄ±nlarÄ±, 2021
270 sayfa, 40 TL.

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Olga Tokarczuk#Son Hikâyeler#Nobel

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