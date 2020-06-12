Tarık Zafer Tunaya’nın kitapları

Tarık Zafer Tunaya

Tünel’deki Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nin onarım törenini görünce onun kitaplarını bastığım günleri anımsadım. Dr. Coşkun Yılmaz’ı aradım, bu çalışmalardan ötürü emek verenleri kutladım. O salonda da birçok oturuma katılmıştım.

Arda Gedik, Hürriyet’in yönetiminin başına geçince vakfa bağlı olarak Hürriyet Vakfı Yayınları kuruldu. Kitap seçme kurulunda kurumu ben temsil ediyordum, anımsadıklarım arasında Şerif Mardin de vardı. ‘Türkiye’de Siyasal Partiler’ kitabını yayımlamıştık. Kitabın görüşmelerini ben yapmıştım.

Hürriyet Vakfı Yayınları arasında başka önemli kitaplar da yayımlanmıştı. Birkaç örnek verebilirim:

* İslâm Sanatının Oluşumu, Oleg Grabar

* Mimar Sinan, Aptullah Kuran

* Siyer-i Nebi & İslâm Tasvir Sanatında Hz. Muhammed’in Hayatı, Zeren Tanındı

* Aydınlanma Çağı, Norman Hamp-son

* Sosyoloji Yazıları, Max Weber



Tarık Zafer Tunaya hem hocamdı hem de daha önce Çağdaş Yayınları’ndan ‘İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa’ adlı kitabını yayımlamıştık. Zaman zaman Gümüşsuyu’ndaki evine giderdik; eşi Melâhat Hanım nazik, görgülü bir ev sahibesiydi, bizi ağırlardı.

Hürriyet Vakfı Yayınları önemli kitaplar çıkardı. İlgi de gördü.

Hocanın dekanlık döneminde üniversitede çalkantılı bir ortam vardı. ‘İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa’ adlı kitabının bir serüvenini yaşadık, anımı yinelemek isterim. 1 Mayıs yasağında basın mensupları sokağa çıkabilirdi. O gün Selim İleri de bize geldi. Hocaya telefon ettik, kitabın yeni çıktığını söyledik, “Getirirseniz beraber çay içeriz” dedi. Otomobilin arkasına 10 tane kitabı koyduk, Selim’le birlikte Sirkeci Garı’nın önüne geldiğimizde biri kitapları görünce bizi durdurdu. Sonradan onu tanıyan bir yüzbaşı geldi, hatırımızı sordu ve bizi bıraktı. Ne var ki her köşede bu kontrolü yaşamayalım diye eve döndük, ziyaretten vazgeçtik.

Tarık Zafer Tunaya adına yapılan kültür merkezinde nice güzel sempozyumlar, konferanslar düzenlenmesini diliyorum.