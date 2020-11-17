Şermin Yaşar’dan ‘Deli Tarla’

Şermin Yaşar

Şermin Yaşar on altı kısa öyküden oluşan yeni kitabı ‘Deli Tarla’ ile yeniden okuyucularının karşısında. Okurların klasik öykücülüğümüzün tatlarını bulacağı Şermin Yaşar öyküleri acı ile hüznü, gözyaşı ile tebessümü aynı satırlarda harmanlıyor. Hayatın sıradan görünen ama büyük deneyimler, büyük acılar ve görünmez tebessümler barındıran anlarına odaklanan yazar, siyah-beyaz dönemlerin duyarlılığıyla bezenmiş insan öyküleri sunuyor.

ÇOCUKLAR İÇİN DE YAZIYOR

1982 Berlin doğumlu Şermin Yaşar, Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Yüksek lisansını yine edebiyat alanında yapan yazar reklam ve medya sektöründe metin yazarlığı, reklam yazarlığı, kreatif direktörlük yaptı. Çocuk edebiyatı alanında ‘Çok Hayal Kuran Çocuk’, ‘Oyun Takvimi’, ‘Dedemin Bakkalı’, ‘Dedemin Bakkalı Çırak’, ‘Tilki Masalları’, ‘Cingo’, ‘Kuş Masalları’, ‘Abartma Tozu’, ‘Bizimki’, ‘Oh Ne Âlâ Memleket’ adlı eserler yazan Yaşar, ‘Tarihi Hoşça Kal Lokantası’, ‘Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu’ ve ‘Gelirken Ekmek Al’ adlı öykü kitaplarını kaleme aldı.







