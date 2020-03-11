Şehir Tiyatroları'ndan yeni oyun

İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları, ilkbahar döneminde sahnelenecek yeni oyunu ‘Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin’ için hazırlanıyor. Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu’nun rol aldığı oyunun yazarı ve yönetmeni Murat Mahmutyazıcıoğlu. Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan oyun, üç anlatıcılı bir kurguyla ilerliyor. Mekânın birliğine hikâyenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Kurgu geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikâyeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve kadının hikâyesine dönüşüyor. Mahmutyazıcıoğlu prova süreci için “Çok zevkli ve eğlenceli. Seyirciyle buluşmaya can atan üç anlatıcıyla, her gün üstüne bir şeyler koyarak ilerliyoruz.” dedi.