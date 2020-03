Seçkin Pirim'in sanat dolu New York günlüğü

Çok röportaj cevapladım, sorulara yanıtlar verdim, işlerimi anlattım ama ilk defa “New York’ta neler oluyor, orada geçirdiğin sanat dolu günlerden haber ver” dediler, “Eyvah” dedim, “nasıl olacak”? Bu yazı da bunun ilk denemesi olsun...

Şubat sonu buradaki atölyeme mart başı itibariyle işlerimi temsil eden galeri C24’te yapacağım serginin işlerini hazırlamak üzere geldim. 1-7 Mart haftası New York’un sanat dünyasının canlı olduğu bir hafta. Köklü bir fuar olan The Armory Show ile birlikte birçok sanat fuarının ve müze sergilerinin aynı anda açıldığı, koşuşturmalı, dolu dolu bir hafta bu. Hafta boyunca elimden geldiğince takip edebildiğim tüm sanat aktivitelerini biraz biraz paylaşayım.

Dirimart, The Armony Show'da.

İlk başta haftaya tüm enerjisini veren The Armory Show. Açılışı tabii ki her zaman olduğu gibi oldukça kalabalık ve güzel bir ilgiyle başladı. Koronaya rağmen! Birçok Avrupa ve Uzakdoğu fuarı iptal olurken The Armony Show iptal edilmedi. Sadece, maskeyle sanat fuarı gezme konusunda bir ilke imza atmış olabilir. Benim işlerimi de temsil eden C24 Gallery fuarda Victor Popovic’in solo sergisiyle yer aldı. Victor’u ve sanatını yakından tanıyan biri olarak samimiyetimle söylüyorum ki fuardaki sergisi gerçekten görülmeye değerdi.

Güzel bir haber de bu köklü fuarda İstanbul’dan Dirimart’ın da yer almasıydı. Bir “hoş geldin”e gittim tabii. Dirimart, Davide Balliano, Ayşe Erkmen, Özlem Günyol-Mustafa Kunt ve Ebru Uygun’un işleriyle yer aldı fuarda.

The Armony Show haftasında, her yerde olduğu gibi küçük çaplı birçok başka fuara da ev sahipliği yaptı New York. Gezebildiklerim arasında Volta, Art on Paper, Independent var. İçerdikleri ve gösterdikleri sanatçılardan bahsetmek oldukça uzun bir konu. Dediğim gibi öncelikle bu yazı, neler var yazısı!

Anna Laudel Gallery

Galeri x-ist

Volta’dan biraz bahsetmek istiyorum. Bu seneki Volta fuarının direktörü geçen yıllardan ismini Contemporary İstanbul fuarından bildiğimiz Kamiar Maleki. Fuarla ilgili biraz beni hayal kırıklığına uğratan, yapıldığı mekân açıkçası. Oldukça basık ve klostrofobik bir mekânda dolaşmak biraz can sıkıcı oldu. Gene bu fuardan da güzel haber; iki İstanbul galerisi yer almış. E tabii onlara da bir kahveye uğradık. Galeri x-ist, Ansen’in ‘Wasteland’ serisiyle solo olarak yer aldı. Yine İstanbul’dan Anna Laudel Galeri, Ardan Özmenoğlu’nun solo sergisine yer verdi. Toplu bir hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı!

Donald Judd sergisi MoMA'da.

Tüm bu fuar haftası boyunca galeriler ve müzeler de bu dinamiğe ortak olacak imza sergilere yer vermeye çalışıyorlar. Birçoğunu gezdim. Şahsi beğenilerim üzerinden bende en çok yer eden MoMA’da açılan Donald Judd sergisi. 66 yaşında çok erken hayata veda eden sanatçı için ‘Şimdi yaşasaydı neler yapardı kim bilir?’ sorusuyla gezdiğim sergisi benim için haftanın en heyecan verici zaman dilimiydi. Yolu buralara düşenler için ‘görmeden gitmeyin’ diyeceklerimden. 11 Temmuz’a kadar devam ediyor.

Gerhard Richter retrospektifi The Met Breuer'da.

Bir ikincisi ise The Met Breuer’de yer alan Gerhard Richter retrospektifi... Beni şaşırttı açıkçası. Richter’in şu ana kadar hiç denk gelmediğim ve hatta bir yerde görsem bu Richter mi diyebileceğim işlerle karşılaşmak sürpriz oldu. En son işlerinin üretim süreçlerine tanıklık ettiğimiz bir videosu da yer alıyor sergide. Bir resmi ‘batırdığı’ anda dönüp “Biri beni çekerken yapamıyorum” dediği an, videonun sonlandığı andı benim için!

New York C24'teki Seçkin Pirim sergisi.

“E bu kadar gezdin, aylaklık ettin, sen ne yaptın” derseniz tabii ki arada çalıştım. C24 Gallery Project Room’da 6 Mart’ta açılan sergim için. ‘The Resulting Process’ adlı sergim ‘Teldeki Kuşlar’ adlı kâğıt heykelin yapım sürecinde geçen sürenin ve artıklarının yeni işlere dönüştüğü, ‘Süreçtekiler mi yoksa sonda çıkanlar mı gerçek olan?’ sorusunu ve bu yolculuğu sorguluyor. Buralarda olursanız ve gezmezseniz bozulurum!

8 Mart itibariyle bu yoğun hafta sona erdi. Oturdum bu yazıyı yazdım. Benden bu kadar! Yarın atölyede çalışmaya devam. Önümüzdeki aylarda güzel projelerle İstanbul’da görüşmek üzere...