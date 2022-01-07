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Şair ve yayıncı: Ümit Yaşar Oğuzcan

#Ümit Yaşar Oğuzcan#İş Kültür#Türkiye İş Bankası Yayınları
Şair ve yayıncı: Ümit Yaşar Oğuzcan
Doğan HIZLAN

Şiiri geniş kitlelere sevdirmiş bir edebiyatçı olan Ümit Yaşar Oğuzcan, gazetecilik ve yayıncılık dünyasında da başarılı çalışmalar yapmıştır. Hür Vatan gazetesini yönetirken, sanat-edebiyat sayfasında yazılarım çıkardı. Yayıncılıkta önemli dönemi ise Türkiye İş Bankası Yayınları’nı yönetirken seçtiği kitaplardır.

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Ümit Yaşar Oğuzcan (1926-1984) popülerlik kazanan şiirleriyle geniş kitlelere şiiri sevdirmiş bir edebiyatçıdır. Birçok şiiri Türk müziğinin usta bestecileri tarafından bestelenmiştir.
Rahmetli arkadaşımız Mustafa Baydar onun şiirlerini incelemiş, onunla söyleşiler yapmış, tasarladığı kitabı bitirememiştir.
Yalnız kitaplarıyla değil topluluklarda okuduğu şiirleriyle de ilgi ve sevgi odağı olmuştur Oğuzcan.
‘Şiir Denizi’, şiirlerinin toplandığı kitaplarındandır.
Şair, gazetecilik ve yayıncılık dünyasında da başarılı çalışmalar yapmıştır. Hür Vatan gazetesini yönetirken, sanat-edebiyat sayfasında yazılarım çıkardı. Yayıncılıkta önemli dönemi, Türkiye İş Bankası Yayınları’nı yönetirken seçtiği kitaplardır.
Cağaloğlu’ndan Sirkeci’ye inerken soldaki Aşir Efendi Caddesi’nde idi bürosu. Sık sık o büroya uğrardım.
Ahmet Muhip Dıranas şiirlerini kitaplaştırmamıştı, toplu şiirlerini ilk kez Türkiye İş Bankası Yayınları’ndan çıkardı.
Ben de iyi şairle o zaman tanışmıştım.
Kitabını kutlama toplantısı Oğuzcan’ın odasında yapıldı. Daha önce de yazmıştım...
Kimler vardı:
Samet Ağaoğlu
Oktay Rifat
Sait Maden
Ben
Samet Ağaoğlu ile Oktay Rifat Ankara günlerini konuştular; birinin babası Samih Rifat, diğerinin de Ahmet Ağaoğlu idi, birlikte okula giderlermiş. Kutlama yemeği için sahil yolundaki Kalyon Oteli’ne gittik, o yıllarda yurtiçinden ve yurtdışından gelen konuklar o otelde ağırlanırdı.
Öğle yemeğinde, içki üzerine söylediğini hep uyguladım. Dedi ki: “Gündüz çalışabilmemiz için bizi bir jandarma bekler, akşam güneş batarken jandarmayı azad ederiz, o zaman bir kadeh içki hakkımız doğar.”
Bir önemli kitap da Âşık Veysel’in şiirlerinin toplandığı ‘Dostlar Beni Hatırlasın’dır.
‘Şairlerin Seçtikleri’ antolojisi için yazdıkları, her antoloji yapanın örnek alması gereken bir yargıdır: “Bu arada bu antolojiyi düzenleyen Oğuzcan ile şair Oğuzcan arasında anlaşmazlıklar olmadı değil. Fakat her defasında şair Oğuzcan antoloji düzenleyene uydu ve saygı gösterdi.”
Bestelenmiş çok söylenen ve çalınan iki şiirden alıntıyla bitirmeli yazımı, Avni Anıl besteledi:
Biraz kül biraz duman o benim işte
Kerem misali yanan o benim işte
İnanma gözlerine ben ben değilim
Beni sevdiğin zaman o benim işte.

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#Ümit Yaşar Oğuzcan#İş Kültür#Türkiye İş Bankası Yayınları

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