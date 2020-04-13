Saint Benoît Lisesi'nden evde bale ve opera derslerine davet

Bugüne dek pek çok konsere, tiyatro oyununa ve festival buluşmasına ev sahipliği yapan Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu, tüm dünyanın eve kapanmak zorunda kaldığı, planlanan sanatsal etkinliklerin askıya alındığı pandemi sürecinde online buluşmalarla faaliyetlerini sürdürüyor.

Saint Benoît Lisesi İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile bu süreçte ortak bir projeye imza atıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları her pazar online sınıflarda Saint Benoit Lisesi öğrencileri ve sanatsever takipçileriyle buluşacak.

‘#EvdeSBopera’ başlığı altında düzenlenen buluşmalar kapsamında ilk online ders, 12 Nisan Pazar günü koreograf Beyhan Murphy ile gerçekleştirildi. Program 19 Nisan Pazar Günü başkoreograf Ayşem Sunal Savaşkurt’un ‘Bir Bale Eseri Nasıl Hazırlanır?’, 26 Nisan Pazar Günü İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan’ın ‘Sanat Yönetmenliği Kavramı ve Opera’, 3 Mayıs Pazar günü ise İDOB Sanat Teknik Müdürü M. Serdar Kalmaz’ın ‘Bir Eserin Sahneye Konulma Süreci’ başlıklı dersiyle sürecek.

Dersleri takip etmek isteyenler www.sb.k12.tr adresindeki web sitesinden derse katılım hakkında bilgi alabilecek.





‘#EvdeSBsanat’ projesi kapsamında ise Silüet Salonu’nda konser veren ve 2020 sezonunun programında yer alan ancak içinde bulunduğumuz süreçten dolayı konserleri ertelenen sanatçılar; Gülsin Onay, Kerem Görsev, Tuna Kiremitçi, Jef Giansily, Cem Kaprol, François Lindemann, Borusan Quartet, Çağ Erçağ, Burak Sergen konserlerinden birer parçayı ve mesajı okulun sosyal medya hesaplarından paylaşarak seyircilerine umut dolu selamlarını iletti.