'Parazit' Oscar’da tarih yazdı

Gecenin en büyük sürprizi; en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi uluslararası film ödülünü Bong Joon Ho’nun yönettiği Güney Kore yapımı Parazit filminin alması oldu. Böylece Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film en iyi film Oscar’ını kazandı. Filmin yapımcıları, en iyi film kategorisindeki ödülü kucaklarken bir tarih yazımına aracı oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Yönetmen Bong Joon Ho, aynı kategoride yer alan Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes ve Quentin Tarantino gibi adayları geçerek ödülü kucakladı. Parazit, en iyi uluslararası film kategorisinde de ödülü kazandı; filmin yönetmeni Bong Joon Ho, ödülü İspanyol oyuncu Penelope Cruz’dan aldıktan sonra, “Artık bu gece içmeye hazırım” dedi.

En iyi erkek oyuncu Oscar’ını ise 2019 yılının en çok konuşulan filmlerinden olan Joker ile Joaquin Phoenix aldı. BBC Türkçe'nin haberine göre; Joaquin Phoenix, Oscar ödülü aldığı konuşmasında beklendiği gibi siyasetle ilgili mesajlar verdi. Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı BAFTA (İngiliz Film ve Televizyon Sanat Akademisi) töreninde ‘sistematik ırkçılığı’ eleştirmişti. Ünlü oyuncu konuşmasında, “Sanırım diğer renkten insanlara beyaz değilseniz, burada istenmiyorsunuz mesajını gönderiyoruz” demişti. Vegan olan Phoenix, Oscar töreninde yaptığı konuşmada ise hayvan haklarına değindi. “Doğal hayattan koptuğumuzu düşünüyorum” diyen Phoenix, hayvanlara yapılan işkencelere değindiği konuşmasını 1993 yılında hayatını kaybeden erkek kardeşi River Phoenix’ın şarkı sözlerini söyleyerek bitirdi: “Kurtarmak için aşkla koş, huzur seni bulacaktır.”

En iyi kadın oyuncu ödülünü Judy filmiyle Renée Zellweger aldı. Zellweger, bu filmde 1969 yılında hayatını kaybeden efsanevi Amerikalı oyuncu Judy Garland’ı canlandırmıştı.

Gecenin ilk ödülünü Brad Pitt en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde aldı. Pitt, Quentin Tarantino’nun yönettiği Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood’da) fimiyle Oscar heykelini kucakladı. Ünlü oyuncu konuşmasında yönetmen Tarantino’ya teşekkür ederek bu ödülü çocukları için aldığını söyledi. Brad Pitt daha önce yapımcı kategorisinde Oscar almıştı ancak bu ödül oyunculuk kategorisinde aldığı ilk heykel oldu. Ödül konuşmasında “Bana konuşmam için 45 saniye verdiler, Senato’nun John Bolton’a verdiğinden daha uzun bir süre” diyen Pitt, böylece siyasete de atıfta bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın görevden azline ilişkin yürütülen soruşturmada Senato, ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dahil olmak üzere yeni tanıkları dinlememe yönünde karar almıştı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ise Laura Dern, Netflix yapımı ‘Marriage Story’ (Evlilik Hikayesi) ile aldı. Ödülü kabul ederken yaptığı konuşmasında “Gerçek hayatta kahramanlarınızla tanışmayın derler ancak şanslıysanız onlar sizin anne babalarınız olur” diyen Laura Dern ailesine ve filmin yönetmeni Noah Baumbach’a teşekkür etti.

Tören şarkıcı ve oyuncu Janelle Monáe’nin ‘A Beautiful Day In The Neighborhood’ filmine göndermede bulunduğu müzikli performansıyla başladı.

Gecenin sürpriz performansı ile rapçi Eminem’in 8 Miles filminin müziği Lose Yourself’i söylemesiyle meydana geldi. Eminem bu şarkıyla 2003 yılında en iyi film müziği kategorisinde Oscar’ı almıştı. Sinema dünyasının en popüler ve prestijli ödüllerinden biri olan Oscar Ödül Töreni’nin 92’incisi de uzun zamandır olduğu gibi sunucusuz gerçekleşti.

Kadın aday olmamasına tepki

Bu yıl da aday listesinde özellikle en iyi yönetmen kategorisinde yaptıkları filmlerle beyaz perdede yapımları yer alan kadın yönetmenlerden hiçbirinin bulunmaması ve diğer kategorilerde de farklı etnik kimliklerden çok sayıda ismin yer almaması Akademi’ye eleştirilerin yöneltilmesine yol açtı. Bu durumu protesto etmek isteyen isimlerden oyuncu Natalie Portman, bu yıl film çeken ancak Oscar’a aday gösterilmeyen kadın yönetmenlerin isimlerini taşıyan bir Dior ceketle törene geldi. Oyuncu Mark Ruffalo ise en iyi belgesel ödülünü vermeden önce yaptığı konuşmada, “dört yapımın yönetmen koltuğunda kadın olduğuna” dikkati çekti. En iyi kısa animasyon ödülünü alan Sony yapımı Hair Love’ın ekibi ise bu ödülü animasyon dünyasında daha çok temsiliyetin önemine inandıklarını söyleyerek aldı. Aynı zamanda çoğu zaman gözardı edilen siyahların saçlarıyla ilgili yaşadıklarına da dikkat çekmek istediklerini belirttiler.

Kazananların tam listesi:



En iyi film:

Parazit

En iyi erkek oyuncu:

Joaquin Phoenix - Joker

En iyi kadın oyuncu:

Renee Zellweger - Judy

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Brad Pitt - Once Upon a Time in Hollywood

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Laura Dern - Marriage Story

En iyi yönetmen:

Parazit - Bong Joon Ho

En iyi uyarlama senaryo:

Jojo Rabbit - Taika Waititi

En iyi özgün senaryo:

Parazit - Bong Joon Ho & Han Jin Won

En iyi animasyon:

Toy Story 4

En iyi belgesel:

American Factory

Yabancı dilde en iyi film:

Parazit - Güney Kore

En iyi sinematografi:

1917 - Roger Deakins

En iyi kostüm tasarımı:

Küçük Kadınlar - Jacqueline Durran

En iyi film kurgusu:

Ford v Ferrari - Michael McCusker & Andrew Buckland

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

Bombshell - Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker

En iyi özgün müzik:

Joker - Hildur Guðnadóttir

En iyi özgün şarkı:

(I’m Gonna) Love Me Again - Rocketman (Elton John & Bernie Taupin)

En iyi yapım tasarımı:

Once Upon a Time... in Hollywood - Barbara Ling & Nancy Haigh

En iyi ses kurgusu:

Ford v Ferrari - Donald Sylvester

En iyi ses miksajı:

1917 - Mark Taylor & Stuart Wilson

En iyi görsel efekt:

1917 - Guillaume Rocheron, Greg Butler & Dominic Tuohy

En iyi kısa animasyon:

Hair Love

En iyi kısa belgesel:

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

En iyi kısa film:

The Neighbors’ Window