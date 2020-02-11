Özgecan Aslan anısına şarkı
Derya Avcı, Türkiye’de kadın cinayetlerinin sembolü haline gelen Özgecan Aslan anısına sözü ve müziği kendisine ait 'Özgecan Aslan Anısına (İçimdeki Çocuk)' ismiyle bir şarkı yazdı.
11 Şubat 2015'te vahşice katledilip öldürülen Özgecan Aslan, Türkiye'de kadın cinayetlerinin sembolü haline geldi. Derya Avcı'nın yaptığı sözü ve müziği kendine ait 'Özgecan Aslan Anısına (İçimdeki Çocuk)' şarkısı, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve dur demek için yazıldı. Aynı zamanda tüm kadılara "yalnız değilsin, yanındayız" mesajı da veriyor.
Şarkının sözleri:
Bak bir çocuk ağlıyor kalbimin içinde
Görmüyor duymuyor insan ağlıyor hala
Sonsuz bir döngüdeyim uyanmadım daha
Üşürüm üşürsün tenin güneşin koynunda
Anladım ki biz hala yanlış bir öyküdeyiz
Kanar durur çırpınır yıkılır ümitlerim
Hayalimde gizlice öperim nefesini
Tenin yanar tutuşur acıtır ellerimi
Dokundum ama hissetmedim tenin
Alev alev hala bendeki bu gidişin
İçime kar yağıyor gitme hazır değilim
Gözümdeki kanlı yaş yüreğime akıyor
Yer gök toprak ağlıyor içimde kalbim üşüyor
Gözümdeki kanlı yaş yüreğime akıyor
Yer gök toprak ağlıyor göğsümde kalbim üşüyor
https://www.youtube.com/watch?v=8pJg5l9HtbY
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