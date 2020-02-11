Özgecan Aslan anısına şarkı

11 Şubat 2015'te vahşice katledilip öldürülen Özgecan Aslan, Türkiye'de kadın cinayetlerinin sembolü haline geldi. Derya Avcı'nın yaptığı sözü ve müziği kendine ait 'Özgecan Aslan Anısına (İçimdeki Çocuk)' şarkısı, kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve dur demek için yazıldı. Aynı zamanda tüm kadılara "yalnız değilsin, yanındayız" mesajı da veriyor.

Şarkının sözleri:

Bak bir çocuk ağlıyor kalbimin içinde

Görmüyor duymuyor insan ağlıyor hala

Sonsuz bir döngüdeyim uyanmadım daha

Üşürüm üşürsün tenin güneşin koynunda

Anladım ki biz hala yanlış bir öyküdeyiz

Kanar durur çırpınır yıkılır ümitlerim

Hayalimde gizlice öperim nefesini

Tenin yanar tutuşur acıtır ellerimi

Dokundum ama hissetmedim tenin

Alev alev hala bendeki bu gidişin

İçime kar yağıyor gitme hazır değilim

Gözümdeki kanlı yaş yüreğime akıyor

Yer gök toprak ağlıyor içimde kalbim üşüyor

Gözümdeki kanlı yaş yüreğime akıyor

Yer gök toprak ağlıyor göğsümde kalbim üşüyor

https://www.youtube.com/watch?v=8pJg5l9HtbY