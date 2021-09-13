Nefes ve sesle dönüşüm daveti

Cenk Yüksel

Cenk Yüksel 'Nefes Ses Hareket&Kutsal Dönüşüm' adlı kitabında yaşamımızı nasıl değiştirebileceğimiz konusunda rehberlik ediyor. Yüksel'e göre, "bedenin yakıtı ve spiritüel dönüşüm için vazgeçilmez bir araç olan nefes, ruhsal titreşimimize etki ederek bir titreşimler denizi olan dünyayla uyumlanmamızı sağlayan ses ve hem dolaşım, hem sağlık hem de trans halinde olabilme açısından mucizelere neden olan hareket, gündelik yaşamın kaygıları içinde önemini fark edemediğimiz mucizelerdir."

Şimdiye kadar ancak dış etkenlerle aktive edilebildiği sanılan dmt hormonunun aslında doğru ses, nefes ve hareketle etkinleştirilebildiğini anlatan Cenk Yüksel, "evrenle bütün olmak" için yapılabilecekleri anlatıyor.

Aynı zamanda müzisyen olan yazar 2006-2009 seneleri arasında Tarkan’ın yurtiçi ve yurtdışı

konserlerine vokal olarak eşlik etmişti.



NEFES SES HAREKET

KUTSAL DÖNÜŞÜM

Cenk Yüksel

Destek Yayınları, 2021

120 sayfa, 22 TL.