Mehmet Gün’ün ‘Flora’ dünyasına girme fırsatı

Yaşadığı ve ürettiği Berlin’de bilindiği adıyla Dennis Gün’ün eserleri, döneminde Guggenheim Müzesi gibi prestijli kurum ve koleksiyoncular tarafından keşfedilmiş olsa da Mehmet Gün, her zaman mütevazı ve arka planda kalmayı tercih eden bir anlayıştaydı. Dünyaya iki müzik insanı, opera sanatçıları Aydın Gün ile Azra Gün’ün oğlu olarak gelen Gün kendine özgü bir resim dili geliştirmişti.

Artam Antik A.Ş.’de açılan ‘Mehmet Gün/Flora Sergisi’nin küratörü Prof. Dr. Kıymet Giray, ‘Flora’ resimleriyle sanat tarihinde yerini alan Gün için şu cümleleri kuruyor: “Flora resimlerinin altyapısında araştırma ve inceleme yatar. Gün, kültür ve sanata yaklaşımının ilk dönemlerinde Twombly ile ortak bir kültür kesiti içinde yer aldığını fark eder ve resimlerinin kaynakları arasına bu sanatçıyı yerleştirir. Ancak onun Flora resimlerinin en büyük etki kaynağı Ege kültürü ve doğasıdır. Ege sahillerinin Grek ve Anadolu’nun Roman döneminin mitolojileri ve efsanelerini izleklerine yerleştiren Gün, soyut ekspresyonist yorumlar tasarlamaya yönelir. Son derece itina ile seçilmiş doğal keten tuvaller üzerine akrilik ve çoğu zaman da tebeşir kullanarak doğanın atmosferini, rüzgârını, belki de en doğru tanımla Flora’nın nefesini resimler.”

Sanat eleştirmenleri ve küratörlerin büyük övgüsünü kazanmış olan sanatçının sergisi, annesi Azra Gün’ün koleksiyonu ve katkılarıyla ortaya çıktı. Mehmet Gün’ün sanat yaşamından kesitler sunan sergide yer alan eserler, Prof. Dr. Kıymet Giray’ın kaleme aldığı özel bir kitap ile bir araya getirildi.



İstanbul’da bulunan farklı koleksiyonculara ait tabloların yer aldığı sergi pazar hariç her gün 11.00-17.00 saatlerinde Artam Global Art sergi salonlarında görülebilir.