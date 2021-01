M. Kayahan Özgül

Derdim dağlardan büyük! Nasıl olmasın, şu fani dünyanın ‘envai çeşit’ lezzeti var da, bunlardan birini tatsam, tadamadıklarım o derece de artıyor diye pek üzülürüm! Okudukça dalıyoruz, daldıkça okuyoruz, dibi boylayıncaya dek sürecek bu. Yazdıkça, yazacağım ne çok yazı, okudukça, okuyacağım ne çok kitap var diye bir yandan sevinir gibi yapıyor, fakat aslında Yahya Kemal’in “Böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık!” dediği gibi hayıflanıyoruz. Allahtan bazı yazarlar, akademinin son iyi hocalarından bazıları okuma notlarını bizimle paylaşıyorlar da, Haşim’in dizesiyle “bize bir zevk-i tahattur” kalıyor şu sönen dünyadan. “Vatandan ayrılışın ızdırabı” gibi zor kitaplardan ayrılacağımızı düşünmek!

Sağ olsun M. Kayahan Özgül Hoca, şiir ve edebiyata dair kapsamlı kitaplarının yanı sıra 2018’den bu yana ‘Sekmeler’ini ‘Seke Seke Ben Geldim’ (Çolpan Kitap) diyerek yayımlıyor da, okuyamadığımız pek çok kitabı anarak ağzımıza bir parmak bal çalıyor!

Lakin bir an kendi sözümden de şüpheye düştüm, bal çalmak tamam da aslında kışkırtıyor olmasın! Hem 30 yılı aşkın zamandır tuttuğu okuma notlarını yayımlayarak hem de okuru da not tutup bunları paylaşmaya çağıran üslubuyla fena kışkırtıyor! Bir de bazen işaret ettiği şeyler üzerine yazmaya davet ediyor ki, kendinizi ‘Acaba bana mı söylüyor?’ derken bulmanız an meselesi oluyor.

Şair portresi de sayılabilecek ‘Şairin Bavulu’ kitabım yayımlanacak. Pirimiz Cemal Süreya’nın şahane kitabı ‘99 Yüz’e bayıldığımı, oradaki şemsiye metaforuna özenerek bavulu kullandığımı yazmışken dün, Özgül’ün kitabında yazarlara şemsiyeyle ilgili kapsamlı bir yazı davetinde bulunduğunu gördüm!

Diyeceğim, hakkaten bir ‘kirpi’ uğraşı Kayahan Hoca’nınki. ‘Dışardan ve eleştirel bakmak’mış ve kişiyi kirpiye, yani ‘dikenleri hiç yatışmayan birine de dönüştürebilir’miş bu uğraş. Doğrudur. Ama bu yalnızca, ‘önemli bir tek şeyi bilme niyeti taşıyan’ kirpinin değil, bence birçok şeyi bilen tilkinin de uğraşıdır. ‘Seke Seke Ben Geldim’ 5 sekmeden oluşuyor ve daha kitapları karıştırırken bile “bu ne leylak birikimi” diye Alaybeyimiz Salâh Birsel’den yardım aldım.

Sekmeler, o hissi veriyorsa da ansiklopedik değil, alfabetik de değil. Cemal Süreya’nın, Hilmi Yavuz’un, Eray Canberk’in okuma notlarını biliyorum. Özgül’de değişik olan, akademiden olmasına karşın, seçimlerinde, üslubunda sivil davranması, ve sık sık ‘Nota Bene’ deyip sıkı bir ‘destuuuur’ çekmesi, ardından da bak şimdi geliyor deyip ‘Okşayış’ını göstermesi!

Kitabınız, yazınız Kayahan Özgül’ün eline düşerse çekeceğiniz var, ama ‘kılı kırk yarmak’ deyiminin ne demek olduğunu da yaşayarak öğrenirsiniz, fena mı? Eskisi yenisi, yerlisi dünyalısı, şiiri edebiyatı, her şey Hoca’nın kapsama alanında. Bu uğraş da ne kirpilikle ne tilkilikle açıklanabilir, tümüyle edebiyata, şiire adanmış bir hayattan göz nuru parçalar demek bile az gelir buna. Öyle ya ömür sürdükçe yazılacak ve okunacak çok kıymetli, nadirattan, herkesin gönül indirmediği, eh ne yazık ki faydası da zevki de pek az kimseyle sınırlı bir ömür törpüsü bu! Tam bunları yazarken, rahat durmayanları severim, Kayahan Hoca’nın yeni işleri de gelmesin mi, 160. Kilometre’ye hiciv dizisi yapıyor, sansürsüz, Nef’i’nin ‘Siham-ı Kaza’dan Seçki’si ve Hevayi’nin Divan’dan Seçki’si, onları da yazacağım.

Madem ‘Seke Seke Ben Geldim’ diye beştir sekiyor, biz de dakka sektirmeden alıp okumaya başlayalım derim, birini alıp başlayın hele! Kişisel ve kurumsal açıdan bir küçük düzeltme yapacağım: Haziran 2018’de çıkan ‘Sekmeler-IV’te PEN Türkiye’ye değiniyor: “Artık daha fazla üyeleri, daha çok paraları, daha sivri idealleri, daha keskin eleştirileri var... Üstelik, Cadde-i Kebir üstünde, kalıcı bir mekâna bile sahipler.” (agy., s.235)

Hangi para, hangi mekân Hocam? Benim de üyesi olduğum PEN Yönetim Kurulu çoğu zaman cepten veriyor, azıcık olan mekân kirasını bile! Dışı seni, içi beni fena yakar!



SEKE SEKE BEN GELDİM - SEKMELER 5

M. Kayahan Özgül

Çolpan Yayınları, 2020

268 sayfa, 49 TL.