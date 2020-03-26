Kıbrıs'ta Türk edebiyatı

Türkiye dışında Türk edebiyatı çalışmaları konusunda bilgi sahibi değiliz. İlgi gösterdiğimizi de söyleyemem. Kıbrıs’a gerek Hürriyet toplantıları gerek üniversitelerin daveti nedeniyle çok gittim. Bir dönem Hürriyet orada basılıyordu, ben de toplantılarda, kutlamalarda Hürriyet’i temsil ettim.

Kıbrıs’taki edebiyat çalışmalarını öğrenmemiz, yazarlarını tanımamız öğretim üyesi arkadaşımız Prof. Dr. Oğuz Karakartal sayesinde gerçekleşti.

Birçok Türk yazarı Kıbrıs’ta yaşadı, onların adını da anmalıyım.

Kıbrıs’ta Kıbrıslı yazarların katılımıyla televizyon çekimleri de yaptım.

Oğuz Karakartal’ın kitapları üzerine konuşma yapmak için de Kıbrıs’a gittim.

Onun önemli bir kitabında Kıbrıs’ta bulunan yazarlar hakkında bilgi vardı: ‘Kıbrıs’ta Türkiye Kültür Adamları ve Eserleri’ (1873-1974).

Namık Kemal’in Kıbrıs’a sürgüne gönderildiği 1873’ten 1974’e kadar olan zaman dilimini kapsıyor.

Kimler var?

◊ Namık Kemal

◊ Şair Eşref

◊ Hasan Âli Yücel

◊ İsmail Hikmet Ertaylan

◊ Arif Nihat Asya

◊ İbrahim Zeki Burdurlu

◊ Hasene Ilgaz

Daha sonra orada ders veren başka dostlarımı da listeye katalım:

◊ Birol Emil

◊ Erol Çankaya

◊ Yavuz Demir



İsmail Hikmet Ertaylan’ın ‘Kıbrıs Türk Alfabesi’ ve ‘Türk Edebiyatı Tarihi’ önemli kitaplarıdır. Kıbrıslı yazarları Karakartal’ın çalışmasıyla, şairleri de Ertaylan’ın aracılığıyla tanıdık.

◊ Suna Atun

◊ Bekir Kara

◊ Mehmet Kansu

◊ Bülent Fevzioğlu

◊ Harid Fedai



Kıbrıs ziyaretimde konuştuğum kitapçılar Türkiye’den kitap getirmenin zorluğundan söz etmişlerdi.

Bugün o yazarların kitaplarını arasak zor buluruz. Bence Kıbrıs’la edebiyat bağını kurmamız gerekiyor.

Sadece Oğuz Karakartal’ın kitaplarını bulmak mümkün.

Yazının amacını bir kez daha yineyelim. Yukarda adı geçen yazarların kitabını okuyalım.