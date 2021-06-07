İşte geleceğin kadın yıldızları!

Genç kadın müzisyenlerin başvuruları, İKSV Genel Müdür Yardımcısı ve müzikolog Yeşim Gürer Oymak başkanlığında, orkestra şefi ve CRR Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, keman sanatçısı ve orkestra şefi Hakan Şensoy, piyano ikilisi Ufuk&Bahar Dördüncü ve piyanist İris Şentürker’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda aşağıda ismi olan müzisyenler destek almaya hak kazandı:

Bahar Erünsal, keman

Başak Kömürcügil, fagot

Beliz Güney, viyolonsel

Beste Gürkey, perküsyon

Betül Burcu Gündoğdu, piyano

Dilan Karayılan, keman

Ece Namlı, keman

Elfida Su Turan, keman

Gökçe Küçükarslan, kontrbas

Ilgın Top, keman

Lal Karaalioğlu, piyano

Melisa Büyükyörük, fagot

Sıla Şentürk, piyano

PROJENİN KANAAT ÖNDERİ: GÜLSİN ONAY

2018 yılından bu yana gerçekleştirilen proje, çalgı, şan ve şeflik branşlarında üstün yetenekli genç kadın müzisyenlere destek olmayı amaçlıyor. Projenin dördüncü yılında, deneyimi, bilgisi ve uzmanlığıyla genç kadın müzisyenlerin yolunu aydınlatacak kanaat önderi, piyanist Gülsin Onay olacak. Gülsin Onay ile 'Yarının Kadın Yıldızları’nın birlikte gerçekleştireceği konserin kaydı sonbaharda İKSV YouTube kanalında izlenebilecek.



YAZ SONU FESTİVAL VAR

İKSV tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali ise bu yıl ağustos ve eylül aylarında gerçekleşecek. Tamamen açık hava mekânlarda gerçekleşecek festivalin tarihleri ve programı 15 Haziran’da açıklanacak.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), İKSV tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali kapsamındaki konserlere 1990 yılından bu yana destek veriyor. Son yıllarda özellikle kadın istihdamı ve fırsat eşitliği alanında geliştirdiği finansal destekleri farkındalık ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle güçlendiren TSKB, İKSV ile geliştirdikleri 'Yarının Kadın Yıldızları' projesinde 'Eğitim Destek Fonu Sponsoru' olarak yer alıyor.