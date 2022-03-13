İki efsanenin CRR buluşması

Haberin Devamı

Nadiren, benzer düşünen müzisyenler, müzikal sınırları aşan ancak daha geniş bir kitleye ulaşabilen özel bir şey yaratmak için bir araya gelirler. Robben Ford ve Bill Evans tam da bunu yaptı. Bireysel olarak, kendi çaldıkları gruplarda, yıllarca caz, rock ve bluesun sınırlarının ötesine geçen müzikler yarattılar. Bir araya gelip güçlerini birleştirdiklerinde ise ortaya büyülü bir şey çıktı. Bu müthiş iki dev isim 14 Mart Pazartesi saat 20.00’de CRR sahnesinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. ‘Blues, Miles and Beyond’ başlıklı konserde Robben Ford (gitar, vokal) ve Bill Evans’a (saksafon), Evan Jenkins (davul) ve Jonny Henderson’ın (klavye) eşlik edecek.

Robben Ford, günümüzün önde gelen elektrik gitar sanatçılarından biridir ve özellikle blues çalıp söylemesinin yanı sıra çeşitli müzik disiplinlerine de olan yeteneğiyle tanınmaktadır. Beş kez Grammy adaylığının yanı sıra, Joni Mitchell, Jimmy Witherspoon, Miles Davis, George Harrison, Phil Lesh, Bonnie Raitt, Michael McDonald, Bob Dylan, John Mayall, Greg Allman, Susan Tedeschi, Keb Mo, Larry Carlton, Mavis Staples, Brad Paisley gibi birçok ünlü isimle birlikte çaldı.

Haberin Devamı

Bill Evans, uluslararası müzik sahnesine 1980’lerde Miles Davis ile (21 yaşında ve Davis’le 6 plak kaydetmiş) ilk çıkışını yapmış, dünya çapında bir saksofoncu ve yapımcı. Bu performansı daha sonra John McLaughlin, Herbie Hancock, Mick Jagger ve Willie Nelson gibi isimlerle de çalmasında önemli rol oynadı. Evans, 24 solo albüm, Grammy ödülleri ve sayısız turne ile dünya çapında adından söz ettirdi. Son zamanlarda kendi grubu Bill Evans Band’in yanı sıra Warren Haynes, Phil Lesh & Friends, The Stern/Evans Band, Medeski Martin & Wood, Allman Brothers Band, Umphrey’s Mcgee, Moe, Blues Traveler, Galactic gibi ünlü isimlerle sahnesini ve sahnelerini paylaşıyor.

Evans ve Ford, blues, soul ve caz gibi müziğin her türünü, köklerini unutmadan çalıyor.