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Hitlerâ€™in â€˜TanrÄ±sÄ±z Gençlikâ€™i

#TanrÄ±sÄ±z Gençlik#Ödön Von Horvath#Hitler
Hitlerâ€™in â€˜TanrÄ±sÄ±z GenÃ§likâ€™i

Ödön von Horvath â€˜TanrÄ±sÄ±z Gençlikâ€™te, toplumun terk edilmesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bireye güvenlik saÄŸlayan Nazilere karÅŸÄ± mücadele edilmesi gerektiÄŸini savunuyor. Yazar totaliter rejimlerde bireysel kazanç isteÄŸinin, ÅŸiddeti ve adaletsizliÄŸi nasÄ±l körüklediÄŸini ortaya koyuyor.

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AvusturyalÄ± oyun yazarÄ± Ã–dÃ¶n von Horvath tam bir Nazi karÅŸÄ±tÄ±ydÄ±. Kahverengi ceketlilerle sokak kavgalarÄ±na karÄ±ÅŸacak kadar gÃ¶zÃ¼pek Ã–dÃ¶n, daha fazla dayanamadÄ± ve Ã¼lkeyi terk ederek Viyanaâ€™ya yerleÅŸti. 1938â€™de Ã¶nce BudapeÅŸte, sonra da Parisâ€™e kaÃ§mak zorunda kaldÄ±. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± oyunlar edebi Ã§evrelerden Ã¶vgÃ¼ alan, Nazi yanlÄ±sÄ± basÄ±n tarafÄ±ndan yerilen Horvath ilk romanÄ± â€˜TanrÄ±sÄ±z GenÃ§likâ€™i 1937 yÄ±lÄ±nda sÃ¼rgÃ¼nde, Amsterdamâ€™da yazdÄ±. 1 Haziran 1938â€™de kitabÄ±n film uyarlamasÄ± iÃ§in yÃ¶netmen gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine giderken Champs-Elyseesâ€™de yÄ±ldÄ±rÄ±m Ã§arpan aÄŸaÃ§tan kopan dal parÃ§asÄ±nÄ±n Ã¼zerine dÃ¼ÅŸmesi sonucu feci ÅŸekilde Ã¶ldÃ¼. Hitlerâ€™in suÃ§larÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± gÃ¶recek kadar uzun yaÅŸayamasa da durumun bu hale geleceÄŸini tahayyÃ¼l edebilmiÅŸti. â€˜TanrÄ±sÄ±z GenÃ§likâ€™le Horvath suÃ§lular ve deliler bir Ã¼lkeyi yÃ¶netme gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irdiklerinde, saÄŸduyunun bile nasÄ±l yÄ±kÄ±cÄ± olarak kabul edilebileceÄŸine bizi tanÄ±k kÄ±lan sayfalar yazmÄ±ÅŸtÄ±. 1930â€™larÄ±n Almanyaâ€™sÄ±nda yayÄ±lan ahlaki Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n resmini sayfalarÄ±nda Ã§izmiÅŸti.
â€˜TanrÄ±sÄ±z GenÃ§likâ€™in isimsiz anlatÄ±cÄ±sÄ±, adÄ± aÃ§Ä±klanmayan faÅŸist bir Ã¼lkede tarih ve coÄŸrafya dersleri veren bir Ã¶ÄŸretmendir. Roman, anlatÄ±cÄ± ve isimlerinin sadece baÅŸharflerini verdiÄŸi Ã¶ÄŸrencilerin hayatÄ±na odaklanÄ±r. Ã–ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±ndaki ilk Ã§atÄ±ÅŸma milli eÄŸitimin mÃ¼fredatÄ±nda yer alan â€˜Neden sÃ¶mÃ¼rgelerimiz olmalÄ±?â€™ konulu kompozisyon Ã¶devi ile baÅŸlar. N.â€™nin Ã¶devine â€˜zenciâ€™lerin yaÅŸayÄ±p yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ±n bir Ã¶nemi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hepsinin Ã¼Ã§kÃ¢ÄŸÄ±tÃ§Ä±, korkak ve tembel olduklarÄ±nÄ± yazmasÄ±na karÅŸÄ± Ã¶ÄŸretmen onlarÄ±n da insan olduÄŸunu sÃ¶yler. Ã–ÄŸretmen bu iddiasÄ±yla bir anda tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilerin saygÄ±sÄ±nÄ± kaybeder. Bu durum Ã¶ÄŸretmen ile okul yÃ¶netimi ve Ã§ocuklarÄ±n aileleri arasÄ±nda sorun yaratÄ±r.
Horvath gÃ¼Ã§lÃ¼, eleÅŸtirel ve hicivci olarak bilinmesine raÄŸmen etkisiz, sÃ¼nepe anlatÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hikÃ¢yeyi anlatmasÄ±na izin verir. AnlatÄ±cÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin nefretini ve kÄ±zgÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± anlayamaz. Ateist olduÄŸu halde TanrÄ±â€™nÄ±n tam zamanÄ± gelmiÅŸken kayÄ±tsÄ±z kalmasÄ±nÄ± da anlamlandÄ±ramaz. YazarÄ±n ise hedefi aÃ§Ä±kÃ§a faÅŸizmdir. Ama aynÄ± zamanda faÅŸizme karÅŸÄ± muhalefetin yetersiz olduÄŸunun da eleÅŸtirisini yapar. Ã–ÄŸrencilerin kalplerindeki Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k ve mutlak gÃ¼Ã§ iradesi dÄ±ÅŸÄ±nda kitaptaki en rahatsÄ±z edici ÅŸeylerden biri de anlatÄ±cÄ±nÄ±n koÅŸulsuz teslimiyetidir. Yazar okuyucuya Almanyaâ€™da gerÃ§ekte neler olduÄŸunu gÃ¶stermenin mÃ¼kemmel bir yolunu bulmuÅŸtur. Alt-orta sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸretmenler, memurlar, avukatlar, kÃ¼Ã§Ã¼k esnaf gibi gruplarÄ±n korkaklÄ±k ve bireysel kazanÃ§ isteÄŸinin, ÅŸiddeti, adaletsizliÄŸi daha da kÃ¶rÃ¼klemesi... YazarÄ±n Ã¶fkeyle bahsettiÄŸi soÄŸuk, ifadesiz ve â€˜balÄ±k bakÄ±ÅŸlÄ±â€™ faÅŸistlere karÅŸÄ± tek bir kurtuluÅŸ reÃ§etesi vardÄ±r: VicdanÄ±n sesini dinlemek. Ã–dÃ¶n von Horvathâ€™Ä±n tÃ¼m korkularÄ± gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Hitler faÅŸizmi dÃ¼nyayÄ± yÄ±kÄ±ma sÃ¼rÃ¼kledi.
Tarihin tekerrÃ¼r etmemesi dileÄŸiyle.

TANRISIZ GENÃ‡LÄ°KÂ

Hitlerâ€™in â€˜TanrÄ±sÄ±z GenÃ§likâ€™i

Ã–dÃ¶n Von Horvath
Ã‡eviren: GÃ¼lperi ZeytinoÄŸlu
Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r, 2021
136 sayfa, 16 TL.

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#TanrÄ±sÄ±z Gençlik#Ödön Von Horvath#Hitler

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