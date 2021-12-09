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Her hayat sıradışıdır

#Şermin Yaşar#Kalk Yerine Yat#Öykü
Her hayat sıradışıdır

Kitapları ilgiyle takip edilen Şermin Yaşar’ın yeni kitabı ‘Kalk Yerine Yat’, 12 öyküden oluşuyor. Yakınımızdaki insanların öyküleri bunlar; az gelirli, yaşam mücadelesi veren, çoğunlukla kendi yalnızlığında yaşayan insanlar. Şermin Yaşar, gerçekçi anlayışını samimi ve sade bir anlatımla sohbet havasında yazıya geçiriyor. Bir sohbetin içerdiği kadar ironik, neşeli ve hüzünlendirici.

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Şermin Yaşar, sevdiğim deyimle velut bir yazar. Yazarlık geçmişi çok gerilere gitmese de kitaplarının listesi oldukça uzun. Henüz genç; 1982 doğumlu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirmiş, bu alanda yüksek lisansını da Gazi Üniversitesi’nde tamamlamış. Reklam ve medya sektöründe metin yazarlığı, reklam yazarlığı, kreatif direktörlük yapmış. Sonra da hayatını yazar olarak sürdürmeye karar vermiş. İnternette, sosyal medyada ‘Oyuncu Anne’ adıyla tanınmış. Annelik deneyimlerini paylaştığı yazılarını ‘Başlarım Şimdi Anneliğe’ adıyla 2015’te kitaplaştırmış. ‘Ev Yapımı Sihirli Değnek’, ‘Oyuncu Anne’ ve ‘Kötü Alışkanlıklara İyi Öneriler’ Şermin Yaşar’ın yetişkinler için çocuklarla ilgili düşünce ve tecrübelerini paylaştığı eserleri. Bu sırada bir yandan da çocuk edebiyatında eserler vermiş. 2014 tarihli ‘Uyuyor musun?-Tilki Masalları’ ilk çocuk kitabı. 2016’da yayınlanan ‘Dedemin Bakkalı’ ise onun çocuk edebiyatından hikâyeciliğe geçişinin işareti sayılabilir. İlk hikâye kitabı ‘Tarihi Hoşçakal Lokantası’nın yayın tarihi de 2017. Yayın tarihlerini ne kadar velut bir yazarla karşı karşıya olduğumuzu anlatabilmek için özellikle veriyorum.
Şermin Yaşar’ın adını duymuştum. Sosyal medyada ne kadar yoğun bir faaliyeti olduğunu, Instagram’daki 1 milyon 400 bin takipçisinin her paylaşımını ilgi ve merakla okuduğunu, çünkü yazdıklarının adeta küçük birer öykü olduğunu biliyordum. Klasik okurun, edebiyat çevrelerinin sosyal medya tanınırlığından sonra kitap yayımlayanlara karşı bir gardı vardır. İlk hikâye kitabı ‘Tarihi Hoşçakal Lokantası’nın da bu duyguyla karşılandığını biliyorum. Şermin Yaşar, daha ilk kitabıyla ne kadar çok okura ulaşmış olsa ve onların beğenisiyle karşılaşsa da bu önyargıyı aşması vakit alacaktı.
‘Tarihi Hoşçakal Lokantası’nı 2018’de ‘Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu’, 2019’da ‘Gelirken Ekmek Al’, 2020’de ‘Deli Tarla’ izledi. ‘Gelirken Ekmek Al’la 66. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kısa listesine girdi, geçen yıl ‘Deli Tarla’ ile bu prestijli ödülün sahibi oldu. “İnsan psikolojisinin karanlık yanlarını ustaca kurulmuş olay örgüleri ve ironik bir dille anlatmakta gösterdiği başarıdan dolayı” diye ifade edilen ödül gerekçesi Şermin Yaşar’ın hikâyeciliğinin nasıl değerlendirildiğinin de göstergesi. Şermin Yaşar iyi bir çocuk edebiyatı yazarı olmasının yanında, art arda yayımladığı kitaplarıyla bir hikâyeci olarak da önemsenen, dikkatle izlenen bir konumda artık.

HİKÂYE ANLAYIŞI OLDUKÇA NETLEŞTİ...
2021’in kitabı olarak Şermin Yaşar’ın biyografisine eklenecek olan beşinci hikâye kitabı ‘Kalk Yerine Yat’, 12 öyküden oluşuyor. Hikâyecilikte geldiği yeri belirlemek açısından yeterince ürün vermiş olduğunu düşünebiliriz. Artık Şermin Yaşar’ın hikâye anlayışı da oldukça netleşti. İlk hikâye kitabı ‘Tarihi Hoşçakal Lokantası’ndan beri tanıdığı, gözlemlediği insanları, tanık olduğu hayatları ve olayları anlatan gerçekçi bir yazar olarak konumlandı. Hikâyelerini olayların çevresinde oluşturuyor, kahramanlarının karakterleri bu olaylarla, yaşadıklarıyla belirginleşiyor ve sonra da anımsamalarla iyice netleşiyor. Anlatılan olayın kahramanın yaşamıyla, yaşadıklarından biriktirdikleriyle ne denli ilişkili olduğunu anlıyorsunuz.
Yakınımızdaki insanların öyküleri bunlar. Azgelirli, yaşam mücadelesi veren, çoğunlukla kendi yalnızlığında yaşayan insanlar. Bu sıradan insanların sıradışı halleri hikâyelerin omurgasını oluşturuyor. Sıradışı hal deyince bizlerden çok farklı yaşanmışlıklar beklemeyin. Hemen hepimizin hayatında var olan olaylar bunlar. Eş dost arasında konuşulup anlatılan olaylar. O olaylar, o olayların kahramanları, tatlı ve acı yanlarıyla hikâyelerin konusu oluyor.
Şermin Yaşar, gerçekçi anlayışını samimi ve sade bir anlatımla yazıya geçiriyor. Anlatımı adeta bir sohbet havasında. Bir sohbetin içerdiği kadar ironik, neşeli ve hüzünlendirici.
‘Kalk Yerine Yat’ta tadilat işleri yapan Besim Usta’nın çocukluğunun kâbusu ile karşılaşmasının, ismini değiştirerek hayatında yeni bir dönem açan Cevriye Teyze’nin, kiracısını kölesi haline getiren Neriman Hanım’ın, Değerli Emekliler Derneği kurucu başkanı Süleyman Efendi’nin, bordo palto sahibi olmak hayalini gerçekleştirmeye çalışan Sevgi’nin, ısrarlı aramaları ile ilçenin belediye başkanından en küçük memuruna kadar herkesi hayatından bezdiren Cemile Hanım’ın, kendisine kraliçe gibi muamele eden kocasının ölümünün ardından yalnızlaşan Ayla Hanım’ın, hayatta en nefret ettiği şey olan gürültüden sürekli kaçan müze güvenlikçisi Nasuh’un sırrının, eskinin kâğıt toplayıcısı bugünün patronu Selim’in, dokuz kocadan boşanmış, onuncuyla evlilik hazırlıkları yapan Rosetta’nın, ailede otorite sağlamak için kocasını bile boşamayı göze alan Albay kızı Habibe’nin, orta refüjde gülleri budayan Seher’le kız kardeşinin hikâyelerini anlatıyor.
Şermin Yaşar, iyi bir hikâye anlatıcısı. Çoktan tarih olduğu düşünülen gerçekçi anlayışın en son ve başarılı bir temsilcisi. Neşeli anlatımına ironiyi ve hüznü katarak en sıradan görünen insanların anlattıkça sıradışılaşan yaşamlarını anlatmayı iyi biliyor. Merakla okutuyor; yeni kitap ne zaman diye beklemeye başlıyorsunuz.

KALK YERİNE YAT 

Her hayat sıradışıdır

Şermin Yaşar
Doğan Kitap, 2021
168 sayfa, 39 TL.

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