Hazin bir not...

Ahmet Kutsi Tecer

Birçok eski kitaba göz gezdirirken sevdiğim, tanıdığım bir şairin ilk şiir kitabına rastladım. Ahmet Kutsi Tecer’in (1901-1967) ‘Şiirler’ine. 1932’de Sivas’ta Kâmil Matbaası’nda basılmış.

Daha önce yazmıştım, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın isteğiyle Tecer’in İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü’ndeki folklor derslerine giderdim.

Kitap kime imzalanmış: “Perdemizin iplerini kudretli ellerinde tutan Ertuğrul Muhsin’e sevgi ve saygılarımla.”

Turgut Çeviker’in yayına hazırladığı ‘Ahmet Kutsi Tecer’e Armağan’ı okumalısınız (Ve Yayınevi).

Türk şiirinin unutulmaz şiirlerini genç kuşak özellikle okumalı.

Bazılarını anımsatayım. Son dörtlüklerini yazıma aldım:



NERDESİN?

“Bütün sevgileri atıp içimden

Varlığımı yalnız ona verdim ben,

Elverir ki bir gün bana derinden,

Ta derinden bir gün bana ‘Gel’ desin.”

ÇINGIRAK

Reşat’a



“İt, işte önünde kapım, aralık,

Oda bıraktığın gün kadar ılık,

Bir ince su sesi gibi, -lık, lık, lık,

Gönlünden nedamet boşansın, bırak...”



KAYIP ŞAİRLERDEN BİRİ

Baskısı tükenmiş bazı kitapları, internet satıcılarında ararken karşılaştığım bir not beni üzüyor: ‘İthaflı ve imzalı’. Nice kitaplar ithaf edilen kişilerin elinden çıkmış. Onların izini sürsek dostlukların öyküsünü öğreniriz.

Kimi şairlerin şiir kitapları bulunmuyor, antolojilerden okuyabilirsiniz ancak. Kayıp şairlerden biridir Ömer Bedrettin Uşaklı (1904-1946).

Ruken Kızıler’in yönettiği ‘Kayıp Şairler Dizisi’ne Uşaklı’nın kitabını hazırlamıştım, dizi yayından kaldırıldı. Seçimi sevgili dostumuz Ahmet Oktay yapmıştı.

Uşaklı’nın tek kitabını bulamazsınız. Ben şiirleri kadar düzyazılarını da sevmiştim. Türk şiiri üzerine doğru tespitlerde bulunmuştu. O yazıların da bugün üzerinde konuşulacak kadar değerli ve önemli olduğu kanısındayım. Bir akıma ait olduğunu söyleyemem ama dönemindeki şiiri bildiği, kendi şiirlerinden yansıyor.

İnternetteki biyografisinin son cümlesi şöyle: “Şiirleri üzerinde yeterince durulmamış, bugünün kuşaklarının tanıyıp değerlendirilmesi gereken bir şair olduğu söylenir.” Şiirlerinin bazıları bestelenmiştir, en tanınmışları: ‘Yıldızların Altında’, ‘Eğilmez Başın Gibi’, ‘Kapıldım Gidiyorum’.

Ünlü şiiri ‘Deniz Sarhoşları’ ile analım:

“Köpükten omuzları birbirine dayanmış

Yüksek, mağrur başları akşam rengiyle yanmış

Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları.”