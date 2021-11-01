Google’dan tiyatroya ‘dijital destek’

Pandemi döneminde tüm faaliyetlerini kesmek zorunda kalarak ağır darbe alan, süreç içinde ‘dijital’ gösterim seçeneklerine yönelen tiyatro üreticilerine, ‘dijital tiyatro’ yolculuklarında yeni bir yol arkadaşı katıldı. Google’ın desteğiyle Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen Sahne 2.0 Projesi, sahne sanatları emekçilerinin izleyicilerine alternatif mecralar yoluyla da ulaşabilmelerine yardımcı olmak üzere geliştirildi. 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle hazırlanan projede amaç, kültür sanat kurumları ve sahne emekçilerine dijital yeteneklerini geliştirmek üzere hem eğitimler hem de çekim mekânı imkânı sunarak destek olmak. Sahne 2.0, sahne sanatlarında çalışan bireylerin dijital becerilerle donatılmasını sağlamayı amaçlıyor. Projeyle birlikte yüzde 60’ı kadın olmak üzere 8 binden fazla sahne emekçisine ulaşılması hedefleniyor. Sahne emekçileri çevrimiçi ve yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri, mentorluk desteği, iş geliştirme ve networking etkinlikleri, webinarlar, dijital deneyim stüdyosu kullanımı, prodüksiyon süreçlerinde teknik destek gibi imkânlardan yararlanabilecek. Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı’na paralel olarak kültür sanat ekosistemini güçlendirmek misyonu ile açılacak olan Sahne 2.0 YouTube kanalında da kültür ve sanat ile güncel yaşam üzerine içerikler paylaşılacak ve Dijital Kültür Güçlendirme Programı kapsamında geliştirilen yeni prodüksiyonlar yayınlanacak.
SAHNE 2.0 NASIL İŞLEYECEK?
* İhtiyaç analizinde ortaya çıkan beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan eğitim programı kapsamında Sahne2sifir.com üzerinden sektörde çalışan 8830 kişiye alanında uzman eğitmenler tarafından beş modülden oluşan çevrim içi eğitimler verilecek.
* Eğitimlere ulaşmak için projenin www.sahne2sifir.com adresindeki başvuru formunun doldurulması gerekiyor. * Eğitmenler ise Ayşe Sedef Ayter, Candaş Şişman, Ceren Kalı, Erkan Saka, Ferdi Çetin, Gökçe Dervişoğlu Okandan, Leman Yılmaz, Melike Saba Akım, Noyan Ayturan ve Tufan Dağtekin.
* Projeye başvuracak olan tiyatrocular, beş modülden oluşan eğitimi tamamladıktan sonra, kendi dijital işlerini üretmek için DasDas
içindeki stüdyoyu ve buradaki ekipmanları kullanmak üzere başvuruda bulunabilecek. Bu stüdyoda ayrıca mentörlük programları, iş geliştirme etkinlikleri ve proje yönetimi eğitimleri gerçekleştirilecek.
* Dijital Deneyim Merkezi olarak tanımlanacak DasDas’ta kurulan stüdyo, ortak bir çekim merkezi olarak hizmet verecek. Stüdyo; kamera, lens, mikser, arka plan, ışık ve düzenleme yazılımı ile donatılmış profesyonel bir mekân olacak. Çalışmalarını dijitalleştirmek ve paylaşmak isteyen kişi ve gruplar stüdyodan ve dijital yayıncılık destek hizmetinden yararlanabilecek.
* Hedefler arasında, proje kapsamında üretilecek dijital oyunların Sahne 2.0’ın YouTube kanalında yer alması da var. DİJİTAL VE TİYATRO ARASINDAKİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN...
Sahne 2.0 lansmanında konuşan Google Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Sırma Süren
, “Google olarak 15 yıldır ‘Dijitalleşme yolculuğunda Türkiye’nin yanında olmak’ hedefimizle ülkemizin dijitalleşmesine ve bireylerin dijital yetenekler kazanmasına yönelik birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bireylerin ve birçok farklı kurumun ihtiyaçlarına yönelik teknolojik araçlar ve çözümler geliştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl herkesi olumsuz yönde etkileyen Covid-19
pandemi koşullarından en çok etkilenen gruplardan biri de kültür-sanat çalışanları oldu. Özellikle sahnelerin kapanmak durumunda kaldığı günlerde sanatını icra edemeyen pek çok sanatçı zor günler geçirdi. Bu süreç kültür sanat ekosisteminin de dijital yetenekler kazanmasının önemini ortaya koydu. Bu gerçekten hareketle sahne sanatlarının dijital dünyaya adapte olabilmesine yardımcı olmak amacıyla İnogar ve Tiyatro Kooperatifi ortaklığında hayata geçecek Sahne 2.0 Programı’na sağladığımız 275 bin dolarlık Google.org hibesi ile yaratıcı endüstrilerde çalışan bireylerin dijital kapasitesinin artırılmasına ve dijital performanslarını geliştirmelerine destek olarak izleyicilerine alternatif mecralar kanalıyla da ulaşabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy
ise “Kritik bir dönemde tiyatrolarımızın ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan Sahne 2.0, gelecekte de dijital ve tiyatro arasındaki açığı ve gereksinimleri kapatan önemli bir proje olacak. Tiyatro Kooperatifi olarak böyle bir alanın açılmasında aktif rol alarak sahne emekçilerini destekliyoruz” diye konuştu.Inogar Kooperatifi Kurucu Ortağı, Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat
da şunları söyledi: “Inogar Kooperatifi olarak Tiyatro Kooperatifi iş birliği ve Google Desteği ile yürüttüğümüz Sahne 2.0 Projemiz, temel olarak ulusal ve uluslararası alanda kültür-sanat ekosisteminin dijitalleşmesini hedefliyor. Proje sonucunda özellikle COVID-19 krizinden en çok etkilenen kültür-sanat ekosisteminin sürece uyum sağlayabilmesi için bu sektör sektördeki bireyleri, çevrimiçi çalışabilmelerine yönelik dijital becerilerle donatmayı ve COVID-19 krizi boyunca işlerini ve gelir istikrarını sürdürmelerini artırmayı amaçlıyoruz.”