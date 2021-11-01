Google’dan tiyatroya ‘dijital destek’

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Pandemi döneminde tüm faaliyetlerini kesmek zorunda kalarak ağır darbe alan, süreç içinde ‘dijital’ gösterim seçeneklerine yönelen tiyatro üreticilerine, ‘dijital tiyatro’ yolculuklarında yeni bir yol arkadaşı katıldı. Google’ın desteğiyle Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen Sahne 2.0 Projesi, sahne sanatları emekçilerinin izleyicilerine alternatif mecralar yoluyla da ulaşabilmelerine yardımcı olmak üzere geliştirildi. 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle hazırlanan projede amaç, kültür sanat kurumları ve sahne emekçilerine dijital yeteneklerini geliştirmek üzere hem eğitimler hem de çekim mekânı imkânı sunarak destek olmak. Sahne 2.0, sahne sanatlarında çalışan bireylerin dijital becerilerle donatılmasını sağlamayı amaçlıyor. Projeyle birlikte yüzde 60’ı kadın olmak üzere 8 binden fazla sahne emekçisine ulaşılması hedefleniyor. Sahne emekçileri çevrimiçi ve yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri, mentorluk desteği, iş geliştirme ve networking etkinlikleri, webinarlar, dijital deneyim stüdyosu kullanımı, prodüksiyon süreçlerinde teknik destek gibi imkânlardan yararlanabilecek. Sahne 2.0 Dijital Kültür Güçlendirme Programı’na paralel olarak kültür sanat ekosistemini güçlendirmek misyonu ile açılacak olan Sahne 2.0 YouTube kanalında da kültür ve sanat ile güncel yaşam üzerine içerikler paylaşılacak ve Dijital Kültür Güçlendirme Programı kapsamında geliştirilen yeni prodüksiyonlar yayınlanacak.





SAHNE 2.0 NASIL İŞLEYECEK?

DİJİTAL VE TİYATRO ARASINDAKİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN...