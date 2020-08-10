Fatih’in tablosu özel kargoyla geliyor



İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından çizilen Fatih Sultan Mehmet’in üç ünlü portresinden birisi olan tabloyu teslim almak üzere, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İngiltere’ye gitti. Polat, önceki gün sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, haberi “Eve dönüş hikayesi başlasın. 540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor. Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul’a getirmek için birazdan İBB’yi temsilen Londra’ya uçuyoruz” sözleriyle duyurmuştu. Polat ve ekibi, portreyi özel koruma sistemiyle kargoya verilmesinin ardından eş zamanlı olarak yurda döneceklerini söyledi. Satın alındıktan sonra araya pandemi süreci girdiği için İstanbul’a dönüş yolculuğu uzayan portre İBB’nin Saraçhane Binası’ndaki başkanlık katında özel korunaklı koşullarda sergilenecek. Yurt dışında, yerinde teslim alınacak portre için, sanat eserine uygun, yüksek korumalı iklimlendirme koşulları olan depo yapıldı.



KONDİSYON RAPORUNU BEKLEDİ



Eski eserleri taşımak için, yerinde bağımsız kondisyon raporu ve eksper inceleneceğini belirten Polat, eseri satın aldıktan sonra rutin süreçte, eseri teslim alıp açtıklarında da yeniden kondisyon raporu düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Polat, “Çok hassas bir eser olduğu için, alırken de, getirirken de kondisyon belgesi alınacak. Saraçhane’deki binasında yüksek güvenlikli depomuzda muhafaza edilip, Başkanlık bölümünde aynı hassas koşullarda sergilenecek” dedi.



İMAMOĞLU: İSTANBUL HEYECANLI



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün, tabloyla ilgili vatandaşlar ve tarihçilerin de görüşlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, “Fatih Sultan Mehmet Han tablosu İstanbul’a geliyor. Kültür Varlıkları Daire Başkanımız Mahir Polat ve beraberindeki heyet, İBB tarafından satın alınan tarihi tabloyu teslim almak üzere İngiltere’deler. İstanbul heyecanlı” dedi.