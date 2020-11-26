Evde, hastanede, hapishanede tıkılı kalan tüm çocuklara...

Her ne sebeple olursa olsun hayatlarının bir dönemini duvarlar arasında geçirmek zorunda kalan çocuklar var. Yaşadıkları sıkışmışlık hissi ve çaresizlikle baş etmelerinin ne denli güç olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu katlanılması ve anlamlandırması güç deneyimin çocukları çocukluklarından uzaklaştırmasına engel olmak, kanımca her ihtiyaç kadar elzem, en küçük bir katkı bile çok değerli.

Ayşegül Dede’nin kaleme aldığı ‘Duvarın Arkasında Ne Var?’, çocuğun çocukluktan gelen düş gücü üzerinde yükselerek sağlıyor bu katkıyı. Pandemi nedeniyle günlerini evde geçirmek zorunda kalan, sağlık sebebiyle hastanede olan ve hapishane duvarları arkasında büyüyen tüm çocuklara ithaf edilen öykü, fiziki engelleri yıkamadıkları zamanlarda bile hayal gücü ve umudun hep yanı başlarında olduğunu hatırlatıyor onlara.

Günlerini bahçedeki yüksek taş duvarının dibinde oyunlar oynayarak bazen de sırtını dayayıp kitap okuyarak, geçiren küçük çocuğun gözü bir gün hızla duvara tırmanıp arka tarafa geçen karıncalara takılır ve fark eder ki kuşlar da duvarın ötesine uçuyor. O günden sonra aklı da kalbi de duvarın arkasında kalır çocuğun ama onu aşacak fiziki güce sahip değildir. Kuş olup uçsa uçamaz, karınca gibi tırmanamaz. Kutuları, kovaları üst üste dizerek yaptığı birkaç deneme ise hiç işe yaramaz.

Yine de vazgeçmek aklının ucundan bile geçmez. Çünkü işin içine merak karışmıştır bir kere ve merak keşfedilmeye hazır uçsuz bucaksız dünyalarla eşdeğerdir çocuk için. Elindeki tek şey bu dizginlenemez merakı, hayal gücü ve sezgileridir. Ha, bir de boya kalemleri. O da tüm malzemelerini alıp işe koyulur, tek amacı duvarı aşmak, öyle ya da böyle sorusunun cevabını bulmaktır, acaba duvarın arkasında ne var?

Önce kokusunu duymaya çalışır arka tarafın ve mis kokulu bir ıhlamur ağacı çizer önünde yükselen koca duvara. Hayalleri ne kadar cömertse duvarın arkası da o kadar cömert davranır çocuğa; önce sesini, sonra esintisini ve hatta renklerini gönderir.

Merak, hayal gücü ve umudun mucizevi etkisini işaret eden ‘Duvarın Arkasında Ne Var?’ zor zamanlardan geçen çocuklara bir nebze olsun ilham veriyor. Ve Öykü Akarca’nın küçük çocuk duvara hayalindekileri resmettikçe renklenen çizimleri adeta loş bir odayı aydınlatan iç açıcı gün ışığını sayfalara taşıyarak öykünün ruhunu güçlendiriyor.



DUVARIN ARKASINDA NE VAR?

Ayşegül Dede

Resimleyen: Öykü Akarca

Timaş Çocuk, 2020

36 sayfa, 23 TL.