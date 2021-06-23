Edebiyat araştırmacısı Yıldız Ecevit'e veda

Yıldız Ecevit

Edebiyat araştırmacısı, yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit hayata veda etti. Ecevit, bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu.

Modern Türk edebiyatı üzerine kapsamlı çalışmalarıyla bilinene Ecevit, aynı zamanda önemli bir Oğuz Atay uzmanıydı. Oğuz Atay’ın yaşamını ve eserlerini kitaplaştırdığı 'Ben Buradayım' adlı çalışmasında Atay’ın yaşam öyküsünü anlatırken eserleri ile yaşamının örtüştüğü yerleri ve hayatındaki esin kaynaklarını da keşfetmiş ayrıca eserlerinin yetkin bir eleştirisini de yapmıştı.

ROMANI GEÇEN AY ÇIKMIŞTI

Yıldız Ecevit tüm yaşamına yayılan bilgi toplama ve araştırma emeğini, geçen günlerde yayımlanan ve yazdığı tek roman olan 'Kozmik Komedya'yla başka bir boyuta taşımıştı. Bir 'bilgi romanı' olarak tanımlanan 'Kozmik Komedya'da yazar; Yıldız Dante'den Kafka'ya Schopenhauer'den Tezer Özlü'ye uzanan bir kurgu metni yaratmıştı.

1946 Çanakkale doğumlu olan yazar, Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri'nde tamamlayan Ecevit, Türk-Alman edebiyatı karşılaştırmaları yaptı. 1986-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ecevit, 1996 yılında profesör olurken, Ankara ve Bilkent Üniversiteleri'nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler verdi.

Yıldız Ecevit'in eserleri:

* Kozmik Komedya (2021)

* Ben Buradayım... (2005)

* Türk Romanında Postmodernist Açılımlar (2001)

* Orhan Pamuk'u Okumak (1996, Gerçek Yayınları, 2004 İletişim Yayınları)

* Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları/Hermann Hesse (Derleme) (1994, Remzi Kitabevi) (2001, Kültür Bakanlığı Yayınları)

* Kurmaca bir Dünyadan (edebiyat incelemeleri) (1992)

* Intellektuellenproblematik bei Max Frisch und Oğuz Atay (1990),*İsviçre-Alman Edebiyatı (1990)

* Flissengen Haritada Yok/Maja Beutler (Çeviri) (1990, Ara Yayıncılık)

* Oğuz Atay'da Aydın Olgusu (1989)