Dünyanın en komik uzay yolculuğu

Vücudunuzun şişip dilinizin buharlaşmasını, feci güneş yanıklarını, kütle çekiminin ve havanın yokluğunu göze alıp illaki uzaya gideceğim diyorsanız buradan buyurun; kafayı uzayla bozmuş Dara O’Briain sizi dünyanın en komik uzay yolculuğuna çıkarıyor.

Önce uzaya gitmenin ne berbat bir fikir olduğunu anlatıp bir güzel dalga geçiyor hepimizle, ardından o muhteşem evrenin kapılarını ardına kadar açıyor. Ama bir şartla; uzaya öyle elinizi kolunuzu sallayarak gidemezsiniz. Bu yüzden önce nasıl astronot olunacağına göz atıp sonra yola çıkıyoruz.

Güneş sistemimizden galaksimize ve çok daha ötesine uzanan bu inanılmaz yolculukta kafamıza takılan her sorunun cevabını en eğlenceli haliyle ve kıkırdatan çizimler eşliğinde buluyoruz.

Kuyrukluyıldızlar, aylar, asteroid kuşakları, kara delikler ve çarpışan galaksiler duraklarımızdan sadece birkaçı. Hepsini enine boyuna gezerken evrenin nasıl bir şey olduğu, nasıl oluştuğu, nasıl sona ereceği, evrende nereye kadar gidebileceğimiz gibi insanlığın kadim soruları ve hayalleri üzerine kafa yoruyoruz.

Öyleyse ne diyelim; uzay yolcusu kalmasın!



SEN VE EVREN

UZAY YOLCUSU KALMASIN!

Dara O’Briain

Resimleyen: Dan Bramall

Çeviren: Barış Emre Alkım

Domingo Yay., 2021

286 sayfa, 42 TL.



DİJİTAL EKRANIN TADI NASILDIR?

Sade metni ve şehir yaşamından detaylarla dolu illüstrasyonlarıyla ‘Ekran Hırsızı!’ hayatın ekranlarda gördüğümüzden çok daha fazlası olduğunu anlatmakla kalmıyor, arkadaşlığın ve birlikte oyunlar oynamanın eşsiz güzelliğini de hatırlatıyor.

Şehre Gofret adında, uzun kulaklı, küçücük, mavi ve sevimli mi sevimli biri geliyor. Tek isteği yeni arkadaşlar edinip oyunlar oynamak. Ama herkes ekranlara bakmakla o kadar meşgul ki kimse Gofret’i fark etmiyor. O da ne yapsın; “Nedir bu ekran denen şey, neden bu kadar önemli, in mi cin mi yoksa sihirli mi?” diye düşünüp tadına bakmak için bir ısırık alıveriyor. Ve alış o alış; tatlısı, tuzlusu, yapışkanı, sakız gibi uzayanı, çatırt diye ses çıkaranı... Telefonlardan bilgisayarlara, televizyonlardan billboard’lara yutulmadık ekran bırakmıyor şehirde.

Helen Docherty günümüz dünyasında hızla yükselen dijital bağımlılığı ironik bir bakışla sorguluyor.

Zira onlarca ekranı midesine indirmesine ve tatlarının da harika olmasına rağmen içindeki boşluk hissini bir türlü dindiremiyor Gofret. Karın ağrısı, yorgunluk, şişkinlik gibi sağlık sorunları da cabası.

Ekranların ortadan kalkmasıyla yaşanan şaşkınlık, bocalama ve hayatın koca bir boşluktan ibaret olduğu hissini olanca canlılığıyla yansıtan çizimlerse hikâyenin mizahi boyutunu ikiye katlıyor.

Anlayacağınız şehirde inanılmaz bir kaos başlıyor ve herkes bir hışım hırsızın peşine düşüyor.

Ama o da nesi? Sadece şehir halkını değil Gofret’i de muhteşem bir sürpriz bekliyor!



EKRAN HIRSIZI!

Helen Docherty

Resimleyen: Thomas Docherty

Timaş Çocuk, 2021

36 sayfa, 27 TL.