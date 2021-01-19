Dijitalleşme müzeleri nasıl etkileyecek?

Sakıp Sabancı Müzesi Arşiv ve Araştırma Alanı yürütücülüğünde ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen ‘Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması’ araştırma projesi Prof. Peter Weibel’ın ‘Yerelin Dışında Müze’ başlıklı çevrimiçi konuşmasıyla sürüyor. ZKM | Sanat ve Medya Merkezi Karlsruhe Başkanı ve CEO'su Weibel’ın konuşması 22 Ocak Cuma saat 16.00’da gerçekleştirilecek. Weibel, 2020’de küresel salgın kriziyle beraber dijital genişlemenin müzeler üzerinde yoğunlaşan etkisini ve bu çerçevede müzelerin yerel dışında ziyaretçilere de yönelik bir platform işlevi kazanmasını ele alacak.

İnteraktif yapıda ilerleyecek çevrimiçi konuşmada izleyiciler de ‘yeni normal’ olarak adlandırılan, geleceği belirsiz bu dönemde müze ve kültür kurumlarının hayatta kalabilmesi için gerekli stratejilere dair sorularını paylaşabilecek.

İngilizce olacak konuşma, simultane çeviriyle Türkçe olarak da dinlenebilecek ve Sakıp Sabancı Müzesi'nin adresinden kayıt yaptıran herkes ücretsiz olarak katılabilecek.



KONUŞMALAR YIL BOYU SÜRECEK

Dijital sanat ve kültürün geleceğe taşınmasına yönelik uluslararası çalışmalara katkı sağlamayı, medya teorisyeni, küratör, dijital sanat konservatörü, bilgisayar bilimcisi, araştırmacı ve sanatçılar için ortak çalışma alanları oluşturmayı hedefleyen proje kapsamında yıl boyunca ‘Müzelerin Geleceği’, ‘Sanal Gerçeklik Sanat Eserlerinin Korunması’, ‘Yapay Zekâ Sanat Eserlerinin Korunması’, ‘İnternet Sanatının Geleceği’, ‘İnternet Sanatının Korunmasında Yeni Ufuklar’ konulu konferans, konuşma etkinliği ve atölyeler düzenlenecek.



