CSO’ya 300 kişilik tedbirli açılış

Türkiye’de senfoni orkestrası için tasarlanan ilk bina olan CSO binası, koronavirüs tedbirleri kapsamında 300 kişilik davetlinin katılımıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

SENFONİ İÇİN TASARLANAN İLK BİNA

İnşaatına 23 yıl önce başlanan Ankara’daki CSO Konser Salonu ve Koro Çalışma Binaları, törenle sanatseverlere kapılarını açıyor. Daha önce 2 bin kişilik davetliyle açılması planlanan CSO’daki tören, koronavirüs önlemleri kapsamında mesafeli şekilde 300 kişilik katılımla yapılacak. CSO, Türkiye’de senfoni orkestrası için tasarlanmış ilk bina olma özelliği taşıyor.

Başkentin kalbi Sıhhiye’de Ankara Kalesi ile Anıtkabir arasında yer alan yerleşke, dünyanın en eski orkestralarından biri olan CSO’nun ev sahipliğinde dünyanın dört bir yanından en saygın orkestraları ve solistleri ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tamamlanan proje kapsamında 2023 koltuk kapasiteli ‘Büyük Salon’, 500 koltuk kapasiteli ‘Mavi Salon’ ve 600 kişilik ‘Tarihi CSO Salonu’ ile restoranları, sergi salonu ve açık hava alanlarından oluşan yerleşke kısa sürede kültür ve sanat tutkunlarının buluşma yeri haline gelecek.

TEMELİ 1997’DE ATILMIŞTI

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1997 yılında temeli atılan binada inşaat çalışmaları uzun yıllar durmuştu. Yeni yerleşkede CSO’nun yanı sıra Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Halk Dansları Topluluğu ile birlikte yaklaşık 600 sanatçının çalışması öngörülüyor.