Çocuklar için macera, merak, eğlence dolu 10 kitap

Kuşa Dönüştüğüm Gün, Ingrid Chabbert- Guridi, Meav Yay., 40 s.

Küçük bir çocuğun masum ilk aşkı ancak bu kadar incelik ve derinlikle anlatılabilirdi. Âşık olduğu kız kuşları çok seviyor, sürekli onları gözlemliyor, kuş desenli kıyafetler giyiyor ve sesi kuş cıvıltıları gibi tatlı. Candela ile bir kez olsun göz göze gelmenin yolu adeta kuş olmaktan geçiyor. Peki, bu imkânsız mı? Aşkın nelere kadir olduğunu bilmeyenler için belki. Kanatsız da uçulabileceğini bilenler içinse imkânsız diye bir şey yoktur.



Dağ Kaşındı, Simlâ Sunay- Burcu Yılmaz, Redhouse Kidz, 40 s.

Hiç, “Dağ kaşınır mı?” demeyin. İçi madenciler tarafından alt üst edilen, sırtına asfalt dökülen dağ hem de nasıl kaşınır. Simlâ Sunay işte böyle bir dağın sesini bir modern zaman masalıyla ulaştırıyor çocuklara. Keçisinin peşinden dağa çıkan Gün’e, sırtının kaşındığını söyler dağ. Köy halkı başlar dağı kaşımaya. Daha iyi kaşımak için ağaçları kesince dağ hastalanır ve en sonunda da susar. İmdada bilge bir dağcı yetişir.



Mortina- Esrarengiz Gölde Tatil, Barbara Cantini, Çınar Yay., 56 s.

Hayat dolu zombimiz Mortina’ya kavuşmanın heyecanı bambaşka! Mortina ve ailesi, Kuzen Dilbert ve Acuze Teyze’nin yaşadığı Küflü Meşe Villası’na davetliler. İki aile, yaz gündönümünü kutlayacak. Fakat kasabanın tapu işlerinden sorumlu memuru Küflü Meşe Villası’nı satılığa çıkarınca, tatil bambaşka bir maceraya evriliyor. Birkaç günlüğüne hayata dönüp satışa engel olmaları gerek ama nasıl?



Çılgın Süpürge Şip Şak, Salah Naoura, Tudem, 158 s.

Sen misin çocukların ödev yapmama bahanelerine inanmayan? Okul müdürü Güven Günter çocukların her türlü bahanesini ortaya çıkarması ve ceza olarak onlara okul temizliği yaptırmasıyla meşhur. Bir gün Lara, arkadaşı Gerti ve kardeşi Ralf ile birlikte annesinin Şip Şak adlı süpürgesini değiştirmek için Fas’a gitmek zorunda kaldıklarını söyleyince olanlar oluyor. Güven Müdür, üç çocuğa, hikâyeyi anlattırmaya başlayınca kendini dallanıp budaklanan bir macerada buluyor.



Sihirci Çırağı, Ross Mackenzie, Domingo Yay., 276 s.

Hiçbir Yer Dükkânı: Kimsenin bir şey satın alamadığı ama içinde akıl almaz deneyimlerin yaşandığı, müşterilerinin çıktıktan sonra hiçbir şey hatırlamadığı, sihirle ayakta duran muhteşem bir dükkân... Bu dükkân, yetimhanedeki arkadaşlarından kaçarken karşısına çıkar Daniel’ın. Ama o, diğerlerinden farklı olarak ertesi gün de burayı hatırlar. Dükkânın sahibi Bay Silver’ın aradığı yardımcı tam karşısındadır... Çok katmanlı kurgusuyla soluk soluğa bir macera...







1 Para Kaç Paradır?, Hilal Gürsu, Hep Kitap, 32 s.

Paranın ne kadar değerli olduğunu duyan ve bir gün eline madeni bir para geçen küçük bir kızın masum ve tatlı hikâyesi. Önce annesinin kendisine bu kadar değerli bir şeyi vermesine şaşırıp kalıyor. Sonra onunla bir şeyler satın alabileceğini öğreniyor ama bu sefer de hepten kafası karışıyor. Sakıza fazla geliyor, uçurtmaya yetmiyor parası. Küçük kızın parayla imtihanı güldürürken düşündüren cinsten.



Siz Hiç, Bir Kitaba Sarıldınız mı? Gökçe İrten, Doğan Egmont, 40 s.

“Siz hiç, bir kalemtıraşla barıştınız mı?”, “Bir barbunya çuvalına saklandınız mı?” ya da “Bir çekirgeyle seksek oynadınız mı?” gibi birbirinden ilginç toplam 15 sorusu var bu kitabın. Her birinin cevabı ise kahramanımızın bir anısından beslenen ve her çocuğun dünyasından izler taşıyan öykülere denk düşüyor. Hayata bambaşka gözlerle bakan sorular, çocukları kendi öykülerini yazmaya davet ediyor.



Kar Tanesi, Süleyman Bulut, Can Çocuk, 164 s.

Çocuk edebiyatımızın usta isimlerinden Süleyman Bulut’un ilk eseri ‘Kar Tanesi’ yazarın 40’ıncı sanat yılı vesilesiyle yeniden okurlarıyla buluşuyor. Küçümen Karcık’ın, Karlar Ülkesi’nde geçen soluksuz macerası emek sömürüsüne dayalı düzenlerin metaforik bir anlatısı... Buzdevler’i korumak için kendilerini feda eden kar tanelerinin kahraman ilan edilip diğerlerinin Karkuyusu’na gönderilmekle tehdit edildiği bu düzene aklı yatmayan Küçümen Karcık gerçeğin peşinde...



Enno ya da Asfalttaki Karahindiba, Astrid Frank, Kırmızı Kedi, 141 s.

Zürih Çocuk Kitabı Ödüllü ‘Enno ya da Asfalttaki Karahindiba’, iki özel çocuğun toplum içinde yaşadığı zorluklar üzerinden farklılıklar konusuna eğiliyor. Enno dikkati çabuk dağılan, kazağını düz giymek gibi basit şeylerde bile zorlanabilen ama hayal gücü çok gelişmiş bir çocuk. Tek arkadaşı Olsen ise yüksek IQ’lu bir dâhi. Frank, farklılıklar konusuna, yetişkin yaklaşımlarını merkeze alarak başka bir pencereden bakıyor.



Eksik Dünya Baltı, İrem Uşar, Günışığı Yay., 184 s.

Baltı halkı yerüstündeki iç savaş başladığından beri, 300 yıldır, yeraltında yaşıyor. Yerüstündeyse Lider’in önderliğindeki savaş devam ediyor. Her bireyin adının İD olduğu bu halk bir gün savaşın bitip yerüstüne çıkacakları günü, tıpkı bilinçaltına gönderilen fikirlerin bir rüyayı bekleyişi gibi bekliyor. Derken 13. Uroboros kutlamalarında tören yılanı kendi kendini yutarak geriye sırlarla dolu sorular bırakıyor ve tuhaf olaylar birbirini izlemeye başlıyor. Zihinlerde sürreal izler bırakan bir kitap.