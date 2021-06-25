Cilo'nun gözyaşı

Kalınlığı yer yer 40 metre, uzunluğu ise yaklaşık 4 kilometreyi bulan buzul bölgesini gezen dağcılar, başlayan erimenin endişe verici olduğunu belirtti.

ALPLERİ ARATMIYOR

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkâri Temsilcisi Naci Ertunç, küresel ısınmayla, yavaş yavaş eriyen buzulları herkesin görmesini istediklerini söyleyerek, “Geçen yıl pandemiden dolayı fazla etkinlik yapamadık. Bu yıl çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelenler var. Amacımız, tüm doğaseverleri buraya getirmek. Ayrıca ülkenin her tarafında sıcaklar başladı. Bizim bulunduğumuz bölge ise serinliğini koruyor. 20 bin yıllık olan buzullarda erime başlasa da halen Türkiye’nin en büyük buzullarına ve Alpleri aratmayan bir güzelliğe sahibiz” dedi.

BU GÜZELLİK YOK OLMASIN

Dağcı, gezgin ve doğa fotoğrafçısı Ömer Faruk Gülşen ise Reşko Dağı’nın kuzey tarafındaki Cilo buzullarını gezdiklerini ve bölgeye hayran kaldıklarını söyledi. Gülşen, “Burası, Türkiye’de görülmesi gereken bir yer, ayrıca koruma altına alınmış bakir bir bölge. Daha önce gördüğümüz Reşko buzulunda da erime var ve çatlaklar oluşmuş ama bizler bu güzelliklerin yok olmaması için çaba göstermeliyiz” diye konuştu.

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