Çeviri kitapta ‘intihal’ davası

Leopoldo Lugones’ın “Tuzdan Heykel” kitabı 2000 yılında Türkçe’ye çevrildi. Dost Kitabevi’nin yayımladığı kitabı Banu Temel Türkçeye çevirdi. Anılan kitap 2019’da yeniden yayımlandı. Bu kez, İdil Dündar’ın çevirisini Kırmızı Kedi Yayınevi yayımladı. Şimdilerde “intihal nedeniyle tecavüze sebebiyet verme” iddiası ile açılan dava da kitabın son çevirisi ile ilgili.

BENZER BÖLÜMLER DİLEKÇEDE

Çevirmen Banu Temel, İstanbul 2. Fikrive Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açmadan önce taraflara ihtarname gönderdi. Gönderdiği ihtarnameye karşılık alamayan Temel, dava açma yoluna gitti. Temel, dava dilekçesinde, Dündar’ın yaptığı çevirinin birçok yerinin, daha önce kendisinin yaptığı çeviri ile birebir aynı olduğunu öne sürdü. Dava dilekçesinde “Söz dizimi, dil bilgisi ve vurgular bile birebir aynı” iddiasında bulundu. Dava dilekçesinde, birebir benzer olan bölümlere de yer verildi.

TAZMİNAT TALEP ETTİ

Yaptığı çeviride intihal yapıldığını öne süren Temel, davalı konumda yer alan Dündar ile yayınevinin bağlı olduğu Arasta Bilgi Teknolojileri Pazarlama Dağıtım AŞ’nin 10 bin TL maddi, 1000 TL de manevi tazminat ödemesini istedi. Mahkeme, yargılama öncesi tarafları arabuluculuğa yönlendirdi. 25 Kasım 2020 tarihli arabuluculuk tutanağına göre taraflar anlaşamadı. Yapılacak yargılama sonrası mahkeme nihai kararını verecek.