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Kitap Sanat
Haber Giriş: 23.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Caz sahnesi ‘Genedos’ ile açılıyor

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Caz sahnesi ‘Genedos’ ile açılıyor
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İŞ Sanat caz sahnesi 24 Kasım’daki sezonun ilk caz konserinde ‘Genedos’ dörtlüsünü ağırlayacak.

Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütte Serdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı ‘Genedoscaz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuarla caz severlerin karşısında olacak. Konserde Beatles’tan Joe Henderson’a, John Lennon’dan Charlie Parker’a uzanan bir seçki yer alıyor. Yarın saat 20.30’da İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden ücretsiz izlenebilecek konser sezon sonuna kadar erişime açık olacak.

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