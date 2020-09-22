Buket Uzuner’den ‘Atiye’ dizisine intihal davası

Avukatı Abdullah Egeli aracılığı ile mahkemeye başvuran Buket Uzuner, ‘Atiye’ dizisinin kendisine ait olan ‘Uyumsuz Defne Kaman’ın Maceraları’ serisindeki ‘Toprak’ isimli romanından izinsiz kullanıldığını ve sözleşmesiz intihal edildiğini öne sürdü. Uzuner’in avukatı Abdullah Egeli’nin mahkemeye sunduğu dilekçede dizinin yayınının durdurulması için tedbir kararı verilmesi ve fazlaya ilişkin hakların saklı kalması kaydıyla toplam 51 bin TL tazminatın yasal faizi ile OG Prodüksiyon Medya Hizmetleri A.Ş. ve Neftlix Internatıonal B.V.’den tahsil edilmesi talep edildi.

KARAKTERLER BİREBİR KOPYALANMIŞ

Hürriyet’e konuşan Buket Uzuner açılan dava ile ilgili şunları söyledi: “Düşünce özgürlüğü için nasıl mücadele ediyorsak, fikir hırsızlığı için de mücadele etmemiz gerekiyor. ‘Atiye’ çekime başladığında, bir prodüktör arayıp başrolünde Defne Kaman gibi bir kadın karakterin olduğu bir Netflix dizisi çekmek istediğini söyledi. Kendisiyle sekiz ay görüştük. ’Biz de Göbeklitepe’de başrolünde Beren Saat’in olduğu bir dizi çekiyoruz’ demişti. Dizi başladığında Kıbrıs’taydım, otele döndüğümde telefonuma tanımadığım insanlardan yüzlerce mesaj gelmiş. İzledim ve gördüm ki kitaptaki karakterler birebir kopyalanmış. Prodüktörün de bunu, yazar olarak beni perdelemek için yaptığını düşünüyorum. ‘Atiye’nin Şengül Boybaş’ın ‘Dünyanın Uyanışı’ romanından esinlenildiğini söylüyorlar. Dizinin o romanla ilişkisi o kadar az ki. Romanım ‘Toprak’la ilişkisiyse çok fazla. Dizinin bütün sezonlarında, romanımdaki Defne Kaman karakteri ve eczacı anneannesi Umay Nine’nin birebir kullanılması, bu dizinin birebir intihal olduğunu gösteriyor. Bu davanın, ‘Dünyanın Uyanışı’nın yazarıyla hiçbir ilgisi yok. Bu tamamen, ‘Atiye’nin prodüktörleri ve senaristleriyle ilgili bir dava.”