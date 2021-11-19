Bir kedinin ne derdi olur ki, demeyin!

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BahtsÄ±z olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nenleri ÅŸÃ¶yle alalÄ±m. Åžu zavallÄ± kediciÄŸin yerine kendinizi koyun da bakÄ±n bakalÄ±m sizinkiler de dert miymiÅŸ? Bir eli kuru mamada, bir eli yaÅŸ mamada, canÄ± istediÄŸinde mÄ±r mÄ±r mÄ±rlayan, istemediÄŸinde Ã¶nÃ¼ne gelene atarlanan bir ev kedisinin ne derdi olur ki, demeyin.

Ya eve yeni gelen ÅŸu yavru kedi bizimkinin en sevdiÄŸi bÃ¼tÃ¼n yerlerde -ki bu hemen her yer demek- uyumaya kalkarsa? Hele ÅŸu, haftada bir ortaya Ã§Ä±kÄ±p yÃ¼reÄŸini hoplatan elektrikli sÃ¼pÃ¼rge canavarÄ± yok mu, ya onu yutuverirse?

TÃ¼m odalarda her an ne olup bittiÄŸini takip etmesi, en ufak tÄ±kÄ±rtÄ±ya kulak kabartmasÄ± lazÄ±m. Bunca yorgunluÄŸun Ã¼stÃ¼ne biraz kÄ±vrÄ±lÄ±p uyumasÄ±, uyanÄ±nca hayatÄ± sorgulayÄ±p yerlerde yuvarlanmasÄ±, haftanÄ±n on bilmem kaÃ§Ä±ncÄ± kedi banyosunu yapmasÄ± ve sonra doÄŸal olarak yine uyumasÄ± gerekecek. KitaplarÄ± parÃ§alama, perdeleri yÄ±rtma, kolÃ§aklarÄ± lime lime etme isteklerine nasÄ±l karÅŸÄ± koyduÄŸunu -ya da koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±- saymÄ±yorum bile.

Amaaa, durmadan camÄ±n arkasÄ±ndan onunla alay eden, hayat dersleri vermeye kalkÄ±ÅŸan ÅŸu sincap yok mu, iÅŸte en fenasÄ± o. NeymiÅŸ, dÄ±ÅŸarÄ±sÄ± da gÃ¼nlÃ¼k gÃ¼neÅŸlik deÄŸilmiÅŸ; neymiÅŸ, sÄ±cacÄ±k, gÃ¼venli bir yuva iÃ§in saÄŸ patisini bile verirmiÅŸ.

Bunun aynÄ± zamanda kitabÄ±n mesajÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemeye gerek bile yok. Evet, hayatÄ± biraz oluruna bÄ±rakmak, sahip olduklarÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸerini bilmek gerek. Ama yazar-illÃ¼stratÃ¶r ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n harika Ã¶rneklerinden Jory John ve Lane Smith ikilisi bir mesajdan Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± vaat ediyor. GÃ¼zel bir kitap okumanÄ±n tadÄ±nÄ± iliklerimize kadar hissettiÄŸimiz, inanÄ±lmaz matrak bir hikÃ¢ye ve bir o kadar eÄŸlenceli resimler.



BÄ°R KEDÄ°NÄ°N DERTLERÄ°Â

Jory John

Resimleyen: Lane Smith

Ã‡eviren: Merve Ã‡ay

Ã‡Ä±nar Yay., 2021

16 sf, 30 TL





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KRALIN ZÃœPPE OÄžLU 'ARKADAÅž' ARARSA...

KitaplarÄ± â€˜Åžair KÄ±sakulakâ€™ ve â€˜Bay MucittaÅŸ ve Ailesiâ€™ ile tadÄ± damaÄŸÄ±mÄ±zda kalan Eva Furnari kalÄ±plarÄ± yerle bir ederek kralÄ±n zÃ¼ppe oÄŸluna bir gÃ¼zel haddini bildiriyor. Elinde keskin mizahtan sarsÄ±lmaz bir zÄ±rhla Ã¶nyargÄ± ve ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa savaÅŸ aÃ§an yazar, dostluÄŸun aramakla bulunmayÄ±p kendiliÄŸinden geliÅŸen bir bÃ¼yÃ¼ye sahip olduÄŸunu ve farklÄ±lÄ±klarla zenginleÅŸtiÄŸini sÄ±cacÄ±k bir Ã¶ykÃ¼yle anlatÄ±yor.

KÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden beri insanlarda sÃ¼rekli kusur arayan Prens BurnubÃ¼yÃ¼k koca ÅŸatoda eÅŸsiz dostsuz, yapayalnÄ±z bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Sonunda yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kibrine baskÄ±n Ã§Ä±kÄ±nca da kendine bir arkadaÅŸ â€˜seÃ§meyeâ€™ karar veriyor, ÅŸatonun Ã¶nÃ¼nde uÃ§suz bucaksÄ±z bir kuyruk. Ama uzun boylu, sarÄ±ÅŸÄ±n olanÄ± kÃ¼ltÃ¼rsÃ¼z, kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ olanÄ±n kÄ±yafeti kÃ¶tÃ¼, ÅŸÄ±k olanÄ±n saÃ§Ä± Ã§irkin, saÃ§Ä± gÃ¼zelin bÄ±yÄ±ÄŸÄ± demode. SonuÃ§ta 3â€™ten, 5â€™ten yukarÄ± not alabilen yok, ki prensle arkadaÅŸ olmak iÃ§in 10 tam not almak ÅŸart. Bir de eÅŸten yana deniyor ÅŸansÄ±nÄ± dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k mÃ¼kemmel prens ama sonuÃ§ yine hÃ¼sran; notlar hep 2, 3.

Kimseyi kendine layÄ±k gÃ¶rmeyen Prens BurnubÃ¼yÃ¼k bir gÃ¼n can sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan minik bir kelebeÄŸin peÅŸine takÄ±lÄ±p yolu Ã§arÅŸÄ± pazara, yani hayatÄ±n tam ortasÄ±na dÃ¼ÅŸÃ¼nce olanlar oluyor. ElmanÄ±n parayla satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile bilmeyen prens hÄ±rsÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p canÄ±nÄ± zor kurtarmakla kalmÄ±yor, â€˜normalâ€™ zamanda 3 bile vermeyeceÄŸi bir kadÄ±nÄ±n evinde buluyor kendini. Bize de arkamÄ±za yaslanÄ±p zevkle olacaklarÄ± izlemek dÃ¼ÅŸÃ¼yor.



PRENS BURNUBÃœYÃœKÂ

Eva Furnari

Ã‡eviren: Canberk KoÃ§ak

Tudem YayÄ±nlarÄ±, 2021

32 sayfa, 19 TL.



