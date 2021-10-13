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Başkentin caz festivali 25 yaşında

#Ankara Caz Festivali#Caz Müzik#Festival
Başkentin caz festivali 25 yaşında

Caz Derneği tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Ankara Caz Festivali bugün başlıyor. 24 Ekim’e kadar sürecek festivalin bu yılki teması ‘Cazda Sürdürülebilirlik’ olarak belirlendi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi birçok kurumun desteğiyle hayata geçirilen festivalin bu akşam saat 19.00’da CerModern’de düzenlenecek açılış konserinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası ile usta caz vokalisti Yıldız İbrahimova sahneye çıkacak. Konser öncesinde Caz Derneği 25. Yıl Özel Ödülü Tuna Ötenel’e verilecek.

15 Ekim’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası ile Ömür Göksel, 16 Ekim’de Kerem Görsev Trio, 17 Ekim’de ‘Love Songs - Sibel Köse featuring Michiel Borstlap’ı ağırlayacak festival, 19 Ekim’de Ankara Caz Trio ile Meriç Çalışan, 20 Ekim’de ise Önder Focan Trio konseriyle devam edecek. 21 Ekim’de İtalyan piyanist Remo Anzovino ve akordeon sanatçısı Gianni Fassetta’nın sahneye çıkacağı festivalin 22 Ekim’deki konuğu yenilikçi müziğiyle Fransa’dan Remi Panossian Trio olacak.

23 Ekim’de Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın ‘She Sings Sinatra’ projesiyle solist Leyla Sürücüoğlu Dinçer’i ağırlayacağı festival, 24 Ekim’de perküsyon ustası Ayhan Sicimoğlu Latin All Stars grubunun 30 Ağustos Zafer Parkı’ndaki konseriyle sona erecek.

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Etkinliklerle ilgili bilgi ve bilet için: https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali

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#Ankara Caz Festivali#Caz Müzik#Festival