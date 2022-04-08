Ankara'nın 'acil toplanma yerleri'

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Sevda Şener'in 'Acil Toplanma Yerinden Manzaralar' başlıklı sergisi, 2013 protestoları sırasında göstericiler için önemli bir nokta hâline gelen Goethe Enstitüsü-Ankara’nın bulunduğu geçitten yola çıkarak, bir araya gelmenin toplumsal anlamına dair estetik yaklaşımlar sunuyor. Küratörlüğünü Onur Çimen’in üstlendiği sergide Şener sergide protestonun nasıl bir aciliyet olabileceği, farklılıklarına rağmen bir araya getirdiği toplulukları, bir sahne olarak eylem alanı gibi konulara odaklanıyor.

Pratiğinde resimde ve heykelde yüzey, derinlik, perspektif, geleneksel-geometrik motif ve bezeme gibi kavramlar üzerine yoğunlaşan sanatçı, Goethe Enstitüsü’nde mekâna özgü bir bütün oluşturarak, bir arada bulunma ve toplumsal karşılaşmaları bu kavramlardan yola çıkarak geliştirdiği teknikler aracılığıyla inceliyor. Sanat tarihinden eserlerin düzenlendiği ve gündelik hayat sembollerinin farklı imgelere dönüştürüldüğü sergide, toplumsal hafıza ışığında farklı sanat tarihçelerinin ve metotlarının iç içe geçtiği, birbirine müdahale ettiği, katmanlarına ayrıldığı ve yeniden birbirine eklemlendiği tasavvurlar sunuluyor.

Sergi 6 Haziran'a kadar Ankara'daki Galeri Vitrin'de görülebilir.







