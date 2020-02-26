İzmir Kitap Fuarı onur konuğu: Veysel Çolak

Yirmi beşinci yaşında tüm şehri kapsayacak bir edebiyat ve kültür festivaline bürünecek olan İzmir Kitap Fuarı, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yazarı konuk edecek. İzmir Kitap Fuarı, 450 yayınevi ve sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 120 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Fuarın onur konuğu olarak İzmir’de yaşayan şair ve yazar Veysel Çolak belirlendi. Fuar boyunca düzenlenecek panel ve söyleşilerde Veysel Çolak’ın edebiyatı, eserleri ve yaşamı ele alınacak; aynı zamanda TÜYAP tarafından kendisi için armağan kitap hazırlanacak.