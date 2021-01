2021'de ne okuyacağız?

YERLİ EDEBİYATIN YILDIZLARI



Veba Geceleri/Orhan Pamuk/Yapı Kredi Yayınları: Orhan Pamuk dört yıl aradan sonra, ironik bir şekilde pandemiye denk gelen yeni romanı ‘Veba Geceleri’yle okurla buluşacak. Baharda raflarda olması planlanıyor.



Kayıp Tanrılar Ülkesi/Ahmet Ümit/Yapı Kredi Yayınları: İlkbahar Ahmet Ümit’in yeni romanı için sabırsızlanan okurları sevindirecek. Ümit bu kez Pergamon-Berlin arasında geçen iki bin yıllık geçmişe uzanan bir hikâyeyi anlatıyor.



Hakan Günday/Doğan Kitap: Okurlarının, yedi sene önce yayımlanan ‘Daha’dan beri dört gözle beklediği yeni Hakan Günday romanı yılın ilk yarısında çıkıyor. İsmi şimdilik sürpriz...



Hakan Günday



Zor Zamanlar: 80 Yaş Günlükleri/Oya Baydar/Can: Edebiyatımızın büyük ismi bu kez ‘yaşamı deneyimlemek’ üzerine yazıyor.



How to Stay Sane in an Age of Division/Elif Şafak/Doğan Kitap: Şafak önce yurtdışında yayımlanan kitabında kamplaşmalarla dolu bir çağda bizi, hikâyelerin gücüyle umudu bulmaya davet ediyor.



Kara Sis/Kemal Varol/Everest: Yerli edebiyatın özgün seslerinden Varol birbirlerine hikâyelerini anlatarak varlıklarını sürdüren mahkûmların dünyasını çiziyor.



O Pazartesi-Eminönü/Mario Levi/Everest: Levi’nin yedi kitaplık serisinin üçüncü romanı ocakta çıkıyor. Fotoğraflar da Levi’den...



Meraklı Adamın On Günü/Mehmet Eroğlu/İletişim: Yazarın ‘On Günü’ serisinin üçüncüsü yeni yılda geliyor. Yerli edebiyatın bir başka çarpıcı kalemi Burhan Sönmez de yeni romanıyla bu sene aramızda olacak.



Gülseren Budayıcıoğlu/Doğan Kitap: Psikolojik vakaları anlattığı romanlarıyla çok satanlar listelerini de TV ekranlarını da etkisi altına alan psikolog-yazarın yeni romanı yolda...



Ateş Sönene Kadar/Aylin Balboa/İletişim: Sevenleri, yeni kitabını uzundur bekledikleri Balboa ile hasret giderecek. ‘Kıymetli Şeylerin Tanzimi’ adlı ilk romanıyla dikkat çeken Sezen Ünlüönen de yeni romanıyla geliyor.

DÜNYADAN USTALAR GEÇİDİ



Küllerin Günü/Jean-Christophe Grangé/Doğan Kitap: Romanları ve senaryolarıyla sıkı bir hayran kitlesini etkileyen Fransız yazarın son romanı ilkbaharda okurlarla buluşacak.



Kingdom/Jo Nesbo/Doğan Kitap: Kuzey’den gelen polisiye fırtınasının son yıllarda en çok parlayan yıldızı Jo Nesbo’nun başrollere iki erkek kardeşi oturttuğu son romanı yaz aylarında okurla buluşacak.





Jo Nesbo

A Knight Of Seven Kingdom/George R.R. Martin/Epsilon: Fantastik edebiyatın büyük isminin devam eden serisi ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’nın öncülü niteliğindeki üç novellaya yer veren kitap yeni yılda Türkçede.



Empedokles’in Dostları/Amin Maalouf/Yapı Kredi Yayınları: Ortadoğu’nun Fransa’dan yükselen güçlü sesini özleyenler yazarla, 2012’den bu yana yazdığı ilk roman olan, nükleer savaşın eşiğine gelmiş bir dünyayı tasvir ettiği eseriyle hasret giderebilecek.



Klara and the Sun/Kazuo Ishiguro/Yapı Kredi Yayınları: Japon yazarın Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldıktan sonra yazdığı romanı Mart 2021’de Türkçede olacak.





Olga Tokarczuk

Son Hikâyeler/Olga Tokarczuk/Timaş: 2018’de Nobel Ödülü’nü alan, romanı ‘Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde’ romanıyla güçlü bir hayran kitlesi edinen Polonyalı yazarın 2004 tarihli romanı üç kuşak kadın üzerinden ölüm ve kayıplarla baş etmeye odaklanıyor.



Müzik Üzerine/Haruki Murakami/Doğan Kitap: Murakami’nin, hemşerisi, dünyaca ünlü orkestra şefi Seiji Ozawa’yla sohbetlerini içeren kitabı ilkbaharda geliyor.



Piranesi/Susanne Clark/Alfa: ‘Jonathan Strange ve Bay Norrell’ üçlemesiyle tanınan ödüllü yazarın yeni romanı yakında Türkçede...

The Midnight Library/Matt Haig/çev.: Kıvanç Güney/Domingo: ‘Zamanı Durdurmanın Yolları’ ve ‘Nevrotik Bir Gezegenden Notlar’ adlı kitaplarıyla tanıdığımız İngiliz yazar bu kez; içindeki her kitabın, karakterin hayatının akabileceği başka bir yolu temsil ettiği ‘tuhaf’ bir kütüphaneden bahsettiği romanıyla karşımızda...

Just Like You/Nick Hornby/çev.: Deniz Keskin/Sel: Kaleminde şeytan tüyü olan yazarlardan Nick Hornby yine pek eğlenceli bir romanla, bu kez bir aşk hikâyesiyle geliyor.



Hello America/J.G. Balard/çev.: Ege Altan/Sel: Bilimkurgunun İngiliz ustasının ekolojik bir çöküşü anlattığı romanı ilk kez Türkçede.



Mart Şehitleri/Volker Kutscher/İletişim: ‘Komiser Gereon Rath’ maceralarıyla tanınan yazardan serinin yeni cildi yılbaşından sonra geliyor.



Şaka/Domenico Starnone/çev.: Meryem Mine Çilingiroğlu/ Sahi Kitap: Yayın hayatına yeni başlayan yayınevinden, İtalya’nın en prestijli edebiyat ödülü Strega sahibi ve ‘Bağlar’ romanıyla iyi bir okur kitlesi edinen yazardan bir çizerin torunuyla ilişkisine değinen bir roman...



Pew/Christina Lacey/çev.: Su Akaydın/Sahi Kitap: Amazon’un ‘2020 senesinin en iyi 100 kitabı’ listesine giren roman, küçük bir kasabada ortaya çıkan ve halkın kendisini sorgulamasına yol açan anlaşılamaz bir figürü anlatıyor.



Dünyevi Güçler/ Anthony Burgess/Nemesis: En çok kült eseri ‘Otomatik Portakal’la bilinen İngiliz yazar, 1980 tarihli romanının merkezindeki, gücün iki zıt yönünü temsil eden karakterlerle erdemi, kötülüğün kökenini, dini inançların hayatımızdaki rolünü inceliyor.



Jandarma/Mark Mustian/Aras: Amerikalı yazardan Birinci Dünya Savaşı’nda yaralandıktan sonra hafızasını kaybeden ve kendine ABD’de yeni bir hayat kuran bir Türk askerinin ömrünün sonlarına yaklaşırken hatırlamaya başlaması üzerine çarpıcı bir roman...



Dişi Aslanın İtirafı/Mia Couto/çev: Sevcan Şahin/Çınar: Mozambikli yazardan, izole bir köy olan Kulumani’de geçen, güçlü bir roman.



İtaat/Michel Houellebecq/İthaki: Çağdaş Fransız romanının önemli temsilcilerinden, öte yandan İslam hakkındaki görüşleriyle tepki çeken Houellebecq şeriatla yönetilen bir Fransa’yı anlattığı romanında Avrupa’nın İslam algısına dair bir bakış sunuyor.



TÜRKÇEDE İLK TANIŞMA



Akşamlar Rahatsız Edicidir/Marieke Lucas Rijneveld/Monokl: 2020’de Uluslararası Booker Ödülü’nü en geç yaşta (29) kazanan Danimarkalı yazar olarak ismini dünyaya duyuran Rijneveld ile tanışma zamanı... Roman, Hollanda kırsalında yaşayan dindar bir Hıristiyan aile üzerine...





Marieke Lucas Rijneveld



Işıklar Ülkesi/Andrés Barba/çev.: Züleyha Yılmaz/Notos: İspanyol yazarın romanında şehirde birden boy gösteren sokak çocuklarının tekinsiz dünyası ile yetişkinlerin kurallı dünyası karşı karşıya geliyor. 2017’de Herralde Roman Ödülü’nü alan kitap, ocakta raflarda.



Miras/ Vigdis Hjorth/çev.: Dilek Başak/Siren: Norveç’in önde gelen yazarlarından Hjorht, 2016’da İskandinavya’da fırtınalar koparan romanı ‘Miras’ ile Türkçede. Bu sarsıcı roman aile kurumunu yerle bir ederken, travma ve sağ kalmaya dair nefes kesen bir öykü anlatıyor.

Eğlencelerin Sırrı/ Francisco Casavella/çev.: Roza Hakmen/Metis: İspanyol yazarın romanı, Franco diktatörlüğü sonrası, 1980’ler İspanya’sında geçiyor. Siyasi hesaplaşmasını yapmak yerine hızla ‘modern dünya’ya yetişmeye çalışan toplumun savruluşlarına bir gencin gözünden tanık oluyoruz...



Gömdüğümüz Hayatlar/ Allen Eskens/çev: Ergin Özler/Kitap Kurdu: ABD’nin son dönemde öne çıkan polisiye-gerilim yazarlarından Eskens ona ün ve bol ödül getiren ilk kitabıyla 2021’de Türkçede.



Hayatta Kalanlar/Alex Schulman/Timaş: Dört otobiyografik kitabıyla ülkesinde çok satanlar arasında yer alan İsveçli yazarın ilk romanı. 31 ülkeye satılan roman uzak ama bir o kadar yakın bir ailenin hikâyesi.



Overstory/Richard Powers/İthaki: Pulitzer’li roman, ağaç gövdesindeki halkalar gibi iç içe geçen hikâyelerle doğanın yıkımını anlatıyor.



Infinite Jest/David Foster Wallace/Alfa: Time dergisi tarafından 1923’ten beri yayımlanmış, İngilizce yazılmış en iyi 100 roman arasında gösterilen eser ilk kez Türkçede. Yazarın sonsuzluk üzerine kitabı ‘Everything and More’ da yolda...

ZİHİN AÇICI OKUMALAR



How to Survive a Pandemic/Michael Greger/Altın Kitaplar: ‘Ölmek ya da Ölmemek’in yazarı bu kez geçmişte yaşanmış, süregelen ve gelecekte yaşanabilecek pandemilere yol açan hastalıkların kökenini ve pandemilerle nasıl mücadele edeceğimizi ele alıyor.



Okumamak/Alejandro Zambra/çev.: Çiğdem Öztürk/Notos: Şilili yazar kısa denemelerinde kütüphanelere, fotokopilere, futbola, resimlere, okul hayatına, Latin Amerika edebiyatının önemli isimlerine eğiliyor.





Valeria Luiselli



Bana Sonunu Söyle/ Valeria Luiselli, çev.: Seda Ersavcı/Siren Yayınları: ‘Dişlerimin Gülüşü’ ve ‘Kayıp Çocuk Arşivi’ ile sıkı bir hayran kitlesi edinen Meksikalı yazardan; kimlik ve aidiyet meselelerini göçmenlik ve gerçeklik özelinde irdelediği denemeler.



Futbol Savaşı/Ryszard Kapuściński/Delidolu: Polonyalı ünlü gazetecinin kaleminden, 20’nci yüzyıl sonundaki savaşların ve zulmün kronolojisi... Kapuściński Ortadoğu, Latin Amerika ve Afrika’daki devrim ve darbeleri çarpıcı kalemiyle ele alıyor.



Kara Koyun/Augusto Monterroso/Vakıfbank Kültür: Latin Amerika edebiyatının boom kuşağı yazarlarından Augusto Monterroso bu kez toplumsal düzendeki çarpıklıkları ironi ve mizahla ele alıyor. ABD edebiyatından masal ve fabllarla toplumun kültürel inceliklerini dile getiren bir çalışma...



İstemsiz/Karl Owe Knausgaard/Monokl: ‘Kavgam’ serisiyle milyonları kendi yaşamının peşinden sürükleyen Norveçli yazar bu kez neden yazdığını anlatıyor.



Yazarlar İçin Dans Dersleri/Zadie Smith/Everest: ‘İnci Gibi Dişler’ romanıyla dikkatleri üzerine çeken, çok satan, çağdaş İngiliz kalemlerden Smith’ten dansçılardan da nasıl en az yazarlar kadar ilham aldığını anlattığı denemeler...

Tırışkadan İşler/David Graeber/Everest: Geçen eylülde hayata veda eden Amerikalı antropolog ve anarşist aktivistin, sahip olduğumuz işlerin dünyaya bir faydası olup olmadığı üzerine düşündürttüğü çalışması...



The Body/Bill Bryson/çev.: Zeynep Arık Tozar/Domingo: The Washington Post tarafından ‘Yılın En İyi Kitabı’ seçilen, New York Times çoksatarı kitapla vücudumuza doğru şaşırtıcı bir yolculuğa çıkacağız.

Galata/Turan Akıncı/Remzi: Akıncı, çarpıcı ‘Beyoğlu’ serisinin ardından şimdi de Bizans döneminden bu yana Galata’daki oluşumları, Pera’nın yerleşime açılmasını ve Osmanlı’daki ticari yaşamı aktarıyor.



Balıkların Bildikleri/Jonathan Balcombe/çev.: Elvin Vural/Metis: ‘Sualtında yaşayan kuzenlerimizin’, sanılanın aksine son derece zengin olan dünyası...



En Uzak Sahilin Kıyısında/haz.: Ali Yalçın Göymen/Habitus: İçinde bulunduğumuz pandemiyle daha da görünür olan toplumsal eşitsizlikleri ve ‘geleceği’ temel alan bir derleme.

İzdivaçlar, İttifaklar, İhtilaflar/haz.: Fatih Altuğ/Turkuvaz Kitap: Osmanlı döneminde kadın yazarların evlilikte yaşadıkları krizleri, uzlaşmaları, uzlaşamamaları ele aldıkları metinler ilk defa Latin harfleriyle basılıyor...



Geçmiş Zaman Kedileri/haz.: Fatih Altuğ/Turkuvaz Kitap: Ahmet Midhat Efendi’den Halit Ziya Uşaklıgil’e, Hüseyin Rahmi Gürpınar’a pek çok yazarın içinden kedi geçen mektupları, öyküleri ve denemelerinden oluşan bir seçki.



İnanç ya da İnançsızlık/Umberto Eco, Kardinal Martini/Nemesis: İtalyan biliminsanı ve usta yazar Eco ile Roma Katolik Kilisesi’nin entelektüel figürü Kardinal Martini’den etik sistemin gücünü, insan nefsinin sınırlarını sorgulayan bir çalışma.



Pi’si Pi’sine-Gelmiş Geçmiş En Büyük Hesap Hataları/Mundi Matt Parker/çev: Alain Matalon/Tellekt: Detaylı matematik hesapları üstüne kurulmuş dünya tarihinden kimi zaman komik, bazısı çok ciddi sonuçlara sebep olan hesaplama hatalarına dayanan gerçek örnekler...



Türkiye’nin Bütün Ağaçları ve Çalıları/Ünal Akkemik/İş Kültür: Orman botaniği uzmanı Prof. Dr. Akkemik’in rehberliğinde ağaçlar arasında bilgi dolu bir gezinti.

Totem ve Tabu/ Sigmund Freud/İş Kültür: Freud’un 1913 tarihli çalışması ilkel insanların totemizm sistemini nasıl kurdukları ve tabuları ne şekilde ürettiklerini irdeliyor.



SANAT OKUMALARI

Beliz Güçbilmez, Özen Yula (oyunlar) Habitus: Oyun yazarı ve akademisyen Güçbilmez’in oyunları geliyor. Yeni Özen Yula oyunları da yolda.



Resimleri Okumak-Bir Aşk ve Nefret Tarihi/Alberto Manguel/çev.: Armağan Ekici/Kırmızı Kedi: Alberto Manguel’den bu kez resimleri nasıl okuyacağımızın hikâyesi...



Nasıl Kültürlü Görünülür?/Thomas W. Hodgkinson, Hubert van den Bergh/Vakıfbank Kültür: Nietzsche, Van Gogh, Frida gibi isimlere dair anekdot ve bilgiler içeren bir popüler kültür kitabı.

Kültür için Bir Rehber/Ezra Pound/Ketebe: ABD’li şair ve yazar 1938 tarihli eserinde, 2500 yıllık kültürel tarihi inceliyor.



Müzikaşırı Konuşmalar/ Edward Said/çev.: Can Denizci/Kitap Kurdu: Otorite denilebilecek düzeyde birikime sahip bir klasik müzik tutkunu olan Said’in hayatı boyunca yazdığı tüm müzik eleştirileri...





Dorothy Parker



ÖYKÜLER ARASINDA

Uçan Trapezdeki Cesur Genç Adam/William Saroyan/Aras: Büyük ustanın 1934’te yayımlanmış ilk öykü kitabı, yazarın 1954’te, kitabın 30’uncu yıl özel baskısı için yazdığı ‘Saroyanesque’ önsözüyle yayımlanacak.



Çıplakları Giydir/Dorothy Parker/Delidolu: New York’un efsanevi ‘Caz Çağı’nın unutulmaz kalemlerinden, edebiyatçı, gazeteci ve eleştirmen Parker’ın ilk kısmı 2020’de yayımlanan toplu öyküleri, bu kitapla tamamlanacak.



İlk/Bilimkurgu Öykü Seçkisi/İthaki: 21 yazarın öyküsünden oluşacak seçkide Afşin Kum, Aşkın Güngör gibi bilimkurgu yazarlarının yanı sıra daha önce bu türde yazmayan Cem Akaş, Arzu Uçar gibi isimler de var.



Verge/Lydia Yuknavitch/çev.: Su Akaydın/Çınar: ‘Dünyanın Sonundayız’ adlı romanıyla dikkat çeken, bol ödüllü ve çarpıcı kalem bu kez okuru öyküleriyle sarsacak.