KiÅŸisel Ã–zellikleriniz

ABD'de yayÄ±nlanan Ã¶nemli bir psikiyatrik araÅŸtÄ±rma raporu, olay yarattÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en saygÄ±n bilim adamlarÄ±ndan birisi, astrolojiyi referans olarak kullanÄ±yordu. GeleceÄŸin astro-bilim evliliÄŸinin niÅŸanÄ± artÄ±k yapÄ±ldÄ±.Â Â

Amerikan Psikiyatri BirliÄŸi'nden John M. Oldham,Â kiÅŸilik bozukluklarÄ±nÄ±n daha iyi tanÄ±mlanmasÄ± ve verilerin geliÅŸtirilmesi amacÄ±yla oluÅŸturulan yeni bir tanÄ± sisteminin mimarÄ± ve aynÄ± zamanda da New York Eyalet Zihinsel SaÄŸlÄ±k BÃ¼rosu'nun YÃ¶neticisi ve de Columbia Ãœniversitesi'nde Klinik Psikiyatri ProfesÃ¶rÃ¼. Oldham'Ä±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda, kiÅŸilik bozukluklarÄ±nÄ±n tanÄ±sÄ± iÃ§in uygulanan test metodunun adÄ± DSM-III-R (KiÅŸisel BozukluklarÄ±nÄ±n TeÅŸhisi ve Ä°statistiksel DaÄŸÄ±lÄ±m). Test araÅŸtÄ±rmanÄ±n yanÄ±sÄ±ra, kiÅŸilik tiplerinin Ã¼zerinde de duruyor. Ä°ÅŸin ilginÃ§ yanÄ± ise, 13 astrolojik tiplemenin de bu testte yer almasÄ±; aslÄ±nda test astrolojik bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± amaÃ§lamÄ±ÅŸ deÄŸil, sadece astrolojiden de yararlanÄ±lmÄ±ÅŸ. KiÅŸiliklerle ilgili bilgileri okuduÄŸunuzda sanki astrolog Linda Goodman'Ä±n "BurÃ§lar" kitabÄ±nÄ± okur gibi oluyurosunuz. Temel olarak 13 tip temel olarak alÄ±nmÄ±ÅŸ ve pozitif tanÄ±mlar getirilmiÅŸ; pozitif tanÄ±mlarÄ±n tam zÄ±ddÄ± olan negatifler ise kiÅŸilik bozukluklarÄ± olarak deÄŸerlendirilmiÅŸ.Â Â Â Â

KiÅŸilikÂ Â Ä°lgili BurÃ§Â Â Â Ruhsal Bozukluk

VicdanlÄ±Â Â BaÅŸakÂ Â Â Â TakÄ±ntÄ±lÄ±/BaskÄ±cÄ±

Ã–z gÃ¼venliÂ KoÃ§ (Aslan etkisinde)Â Â Kendini beÄŸenmiÅŸ

SadÄ±kÂ Â TeraziÂ Â Â Â BaÄŸÄ±mlÄ±

DramatikÂ AslanÂ Â Â Â Ä°sterik

UyanÄ±kÂ Â AkrepÂ Â Â Â Paranoyak

DuyarlÄ±Â Â YengeÃ§ (BalÄ±k etkisinde)Â Â Ã‡ekingen

GururluÂ Â BoÄŸaÂ Â Â Â Pasif/agresif

MaceraperestÂ YayÂ Â Â Â Anti sosyal

Ã–zel nitelikliÂ KovaÂ Â Â Â Åžizoid davranÄ±ÅŸlar

YalnÄ±zÂ Â BalÄ±k 1. KiÅŸilikÂ Â Â Åžizoid

FedakarÂ Â BalÄ±k 2. KiÅŸilikÂ Â Â Ã–z gÃ¼vensiz

CanlÄ±, aktifÂ Ä°kizlerÂ Â Â Â SÄ±nÄ±rda

AgresifÂ Â OÄŸlakÂ Â Â Â Sadist

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BalÄ±k Burcu'nun ikiye bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ olmasÄ± iki ayrÄ± kiÅŸiliÄŸin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla oluÅŸmuÅŸ, bu yaklaÅŸÄ±m psikiyatri Ã¶tesinde ve daha Ã§ok astroloji kokuyor. Belki de astrolojik kiÅŸiliklerin Ã§ok esnek olmalarÄ± veya her kÄ±lÄ±ÄŸa bÃ¼rÃ¼nmesi buna neden olmuÅŸ olabilir ve tabii biraz da BalÄ±k Burcu'nun garipliÄŸi... Ama asÄ±l Ã¶nemli olan yÃ¶n, insanlarÄ±n 12 tiple sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± iddia eden bilimsel gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n gÃ¶beÄŸinden bÃ¶yle bir deÄŸerlendirmenin Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olmasÄ±; bu yÃ¼zden rapor daha tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r bir hale geliyor. Bir deney yapalÄ±m; Ahmet'in burcu BaÅŸaktÄ±r, Ay YengeÃ§'tedir ve YÃ¼kselen burÃ§ Aslan'dÄ±r. Buna gÃ¶re yukardaki deÄŸerlendirmeye bakacak olursak, Ahmet, vicdanlÄ±, duyarlÄ± ve dramatik bir kiÅŸiliÄŸe sahiptir. Ã–yle mi acaba?

Ä°yi ama gezegensel konumlar nerede?



GÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kadarÄ±yla rapor hazÄ±rlanÄ±rken ve testler oluÅŸturulurken objektiflikten uzaklaÅŸma korkusuyla, gereÄŸinden Ã¶te objektif kalÄ±nmÄ±ÅŸ ve tam her deneÄŸe 104 soru sorularak, ruhsal bozukluk tanÄ±mlamalarÄ±yla, astrolojik kiÅŸilikler arasÄ±nda bir paralellik kurulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Ä°kizler Burcu insanÄ± iÃ§in "canlÄ±" yani "MerkÃ¼ryen" tip denilmiÅŸ ama bu burcun temel niteliÄŸi olarak kabul edilen aÅŸÄ±rÄ± duygusallÄ±k ve Ã§ok deÄŸiÅŸken duygularÄ±n zenginliÄŸi Ã¶n plana alÄ±nmamÄ±ÅŸ. Oysa Ä°kizler Ã¶ncelikle bu sÃ¶zcÃ¼klerle tanÄ±mlanabilir ve duygularÄ±n deÄŸiÅŸkenliÄŸi Ã¶ylesine sÄ±nÄ±rsÄ±z ve hÄ±zlÄ±dÄ±r ki, aslÄ± gÃ¶zden uzak tutulamaz.



Elbette ki rapordaki tanÄ±mlamalar reddedilemez veya gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lmemelidir fakat eÄŸer astroloji ile bir bÃ¼tÃ¼nlÃ¼k ya da en azÄ±ndan ortak bir yÃ¶n veya asgari bir uzlaÅŸma aranÄ±yorsa daha dikkatli ve daha esnek olunmalÄ±dÄ±r. Raporun etkisi sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan fazla olacak ve bazÄ± psikiyatristler tarafÄ±ndan Ã§ok ciddiye alÄ±nacaÄŸÄ±ndan, astroloji kitaplarÄ±nÄ±n bilimsel Ã§evrelerdeki satÄ±ÅŸÄ± da artacaktÄ±r. Tabii ki bu arada da, psikiyatrlarÄ±n ve psikologlarÄ±n Ã§oÄŸu astrolojinin zengin ve inanÄ±lmaz dilini keÅŸfedecekler; Rapordaki Ã¶zgÃ¼n DSM terminolojisinin yanÄ±sÄ±ra, astrolojiden de Ã§ok ÅŸey Ã¶ÄŸrenecekler; Ã¶rneÄŸin ÅŸu beÅŸ Ã¶zelliÄŸi ele alalÄ±m; "VicdanlÄ± BaÅŸak-YalnÄ±zÂ ve fedakar BalÄ±k-CanlÄ± Ä°kizler ve maceraperest Yay" Herbiri Ã¶tekisini uyarÄ±yor gibi fakat bu tiplerin iÃ§ bilinÃ§ alanlarÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan benzer vurgular, aslÄ±nda kiÅŸiliÄŸin negatif yÃ¶nlerini oluÅŸtururlar; iÅŸte bu karmaÅŸÄ±k cÃ¼mle astrolojinin en Ã¶nemli analiz olgusu olan "gezegensel aÃ§Ä±lar"Ä±n etkileri anlamÄ±na gelir. Ã–rneÄŸin Kare AÃ§Ä±, bu tipler arasÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir enerji oluÅŸturacak ve bir tÃ¼r meydan okumaya neden olacaktÄ±r ama aynÄ± zamanda da sÃ¶z konusu kiÅŸisel Ã¶zellikler zayÄ±flayacak ve hatta duraÄŸanlaÅŸacaktÄ±r.Â Hatta daha da Ã¶tede, benzer karakteristikler kiÅŸilik bozukluklarÄ±yla bÃ¼tÃ¼nleÅŸecektir.Â Â

GerÃ§ek astrolojinin inanÄ±lmaz yÃ¶nÃ¼;



DiÄŸer taraftan vicdanlÄ± BaÅŸak, gururlu BoÄŸa'dan ve agresif OÄŸlak'dan destek ve gÃ¼Ã§ alacaktÄ±r. Bu astrolojik kombinasyonlar yani aÃ§Ä±sal oluÅŸumlar daha dengeli ve kalÄ±cÄ± bir konum oluÅŸturacaktÄ±r; yanÄ±sÄ±ra da gÃ¶rÃ¼nÃ¼r karakteristiklerin ve kiÅŸilik bozuklarÄ±nÄ±n benzerlikleri de azalacaktÄ±r. EÄŸer SatÃ¼rn, Kova Burcu'ndaysa, o dÃ¶nem iÃ§in sabit burÃ§larÄ±n durumu daha zorlaÅŸacaktÄ±r.Â Yani "Dramatik/Aslan'Ä±n isterikliÄŸi- UyanÄ±k(Akrep'in paranoyasÄ±- Gururlu/BoÄŸa'nÄ±n pasif, agresifliÄŸi veÂ Ã¶zel nitelikli/Kova'nÄ±n ÅŸizoid davranÄ±ÅŸlarÄ±" Ã§ok daha fazla ortaya Ã§Ä±kacak ve dÃ¶nemsel olarak kalÄ±cÄ± olacaktÄ±r. Bir diÄŸer durumda ise, vicdanlÄ± BaÅŸak yukardaki konuma girmiÅŸse Ã¶zel yaÅŸamÄ±nda dramatik davranÄ±ÅŸlar sergilemeye baÅŸlayacaktÄ±r. KÄ±sacasÄ± astroloji bu yorumlarÄ± yapabilecek dÃ¼zeydedir ve sÃ¶z sahibidir. Ama daha Ã¶tede, psikologlar rapordaki DSM tiplemelerini kullanarak kiÅŸilikleri Ã§iftleÅŸtirme konusunda Ã¶nemli bir kaynak saÄŸlamÄ±ÅŸ olabilirler; o kullanÄ±m noktasÄ±nda bazÄ± karakteristik zÄ±t kutuplar daha iyi tanÄ±mlanabilir; o zaman da davranÄ±ÅŸ bozukluklarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã¶nemli bir yardÄ±m elde edilmiÅŸ olacaktÄ±r. AynÄ± yaklaÅŸÄ±m astroloji de zaten vardÄ±r; Ã¶rneÄŸin aÅŸaÄŸÄ±daki zÄ±t kutuplarÄ±n oluÅŸturduÄŸu aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kan bozukluklar, rapordaki tanÄ±mlar kullanÄ±larak astrolojik mantÄ±kla ve aÃ§Ä±sal konumlar geÃ§erli olmak kaydÄ±yla Ã§ok yararlÄ± olmaktadÄ±rlar;